Auf der Suche nach der Wut in Leipzig

In Leipzig haben bei Protesten Linke und Rechte ihrem Zorn über den Preisschock für Energie Luft gemacht. Damit beginnt der heiße Herbst des Zorns.

Mit der beginnenden Dunkelheit kommt die Gewalt. Es fliegen Steine, Menschen gehen mit Fäusten aufeinander los. Blaulicht und Sirenen auf den breiten Straßen des Rings. Am Himmel knattert ein Polizeihubschrauber. Es bleibt bei Gerangeln – zunächst. In Leipzig kann die Nacht sehr lange werde. Die Rechten ziehen sich zurück. Ihr Demonstrationszug war auf eine Sitzblockade des Schwarzen Blockes der Linksextremen getroffen. Ist das der Auftakt für den heißen Herbst des Zorns, der hier in Leipzig angezettelt werden sollte? Des Zorns über den Preisschock für Strom und Gas.

Bei den Protesten in Leipzig arbeitet sich die Linke an der Ampel ab

Die Linke sieht ihre Chance gekommen, ihren Niedergang zu stoppen, in dem sie die Angst und Sorge der Menschen vor kalten Wohnungen und unbezahlbaren Rechnungen in Protest auf der Straße umwandelt. Die völlig zerstrittene Partei hat ihr altes Schlachtross Gregor Gysi in das Zentrum Leipzigs gerufen. Als Schlussredner der Montagsdemo nimmt er sich die Ampel-Regierung vor, wie alle seine Vorredner. Die Sonne verkriecht sich gerade hinter den Häusern. Hinter Gysi hängt am Opernhaus ein Plakat mit der Aufschrift „Future: now!“.

„Unsere Bundesregierung ist überfordert. Sie ist nicht fähig zu einer Zukunftspolitik“, ruft er den Leuten auf dem Augustusplatz zu. Er blickt vielleicht in 1000 Gesichter, vielleicht 1500. Der Platz liegt im Herzen der Stadt. Auf der einen Seite die Oper, auf der anderen gegenüber das Gewandhaus, quer dazu der neue Beton der altehrwürdigen Universität. Gysi arbeitet sich an der FDP ab und fordert hohe Steuern für Konzerne. Den meisten Applaus bekommt er für den Satz, dass Europa nicht länger Lakai der Amerikaner sein dürfe. „Das nervt mich“, schnaubt Gysi. Als er zuvor den Krieg Putins gegen die Ukraine verurteilt, rühren sich weniger Hände.

Im Publikum stehen Studenten neben Rentnern und Menschen, die landläufig als normal bezeichnet werden. Wohlhabende spüren offenbar noch keine Wut über den Wahnsinn auf den Energiemärkten. Nachdem der Linken-Veteran geendet hat, setzt sich der Demonstrationszug seiner Partei in Marsch. Es ist natürlich noch immer ironisch, dass ausgerechnet die Linke am Montag zum Protest in Leipzig ruft, deren Vorgängerorganisation an Montagen hier vor über 30 Jahren ihre Macht verlor. Ironisch ist auch, dass ausgerechnet die Rechten von der anderen Seite des weitläufigen Platzes „Sahra, Sahra, Sahra“ rüberschreien. Gemeint war Sahra Wagenknecht, prominenteste Genossin, die derzeit die Trommel Putins rührt. Ob sie wieder ausgeladen wurde oder sich selbst wieder ausgeladen hat, darüber waren sich ihre Parteifreunde uneins.

Neben der Linken haben auch die Freien Sachsen zur Demonstration aufgerufen

Der heiße Herbst hatte am Nachmittag im schönsten Altweiber-Sommer begonnen. Mild schien die Sonne herab. Die Leipziger holten sich Eis und Bratwürste, die hier Roster heißen. Nur die grimmig dreinblickenden Bereitschaftspolizisten störten die friedliche Gemütlichkeit. Hier sollte am beginnenden Abend also vor der übergroßen Folie der Montagsdemos des Revolutionsjahres 1989 politisiert werden. „Wir sind das Volk.“ Jeder Protest am ersten Tag der Woche beansprucht in dieser Stadt automatisch, den Willen des echten Volks kundzutun. Den Anfang machte eine Splitterpartei.

Lesen Sie dazu auch

Die Freien Sachsen versammelten vielleicht 500 Leute vor ihrem Pavillon mit dunkelgrünem Dach. Später werden es mehr. Geschickt hatten sie sich an den Protest der Linkspartei rangewanzt. „Getrennt marschieren, vereint schlagen“, lautete ihr Aufruf zur Mobilisierung. Die Parole hatten sie zwar vom alten preußischen Feldherren Moltke ausgeborgt, doch die traditionelle sächsisch-preußische Rivalität musste unter den Tisch fallen. Zum Auftakt erklang der alte, linke Gassenhauer „Ami – go home“, danach nicht minder berüchtigt „Der Kleine Trompeter“. Politik in Leipzig ist in ihrer Symbolik oft widersprüchlich.

Die Partei drückte ihrer Schar Anhänger kleine grün-weiße Fähnchen in die Hand. Winkelemente hießen die früher im Osten. „Protestieren statt frieren“, rief Parteichef Martin Kohlmann in das Mikrofon und bot allen Parteien die Zusammenarbeit an. „Wir sagen, wir brauchen keine Geschenke von diesem Staat, …, sondern wieder freien Handel.“ Frei gehandelt werden soll natürlich Gas, das in Russland nun einmal am billigsten zu bekommen sei. „Die Bürger in Prag haben uns vorgemacht, wie es gehen kann“, appellierte Kohlmann. An der Moldau waren vor wenigen Tagen 70.000 Tschechen gegen die hohen Energiepreise auf die Straße gegangen. Daran reicht Leipzig an diesem Montag bei weitem nicht heran. Die Polizei spricht in einer Schätzung von rund 5.000 Teilnehmern aus allen Lagern.