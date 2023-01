Bundesregierung bestätigt Lieferung von 14 Leopard-Kampfpanzern

Deutschland wird der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard liefern. Das bestätigte nun die Bundesregierung. Es soll sich zunächst um 14 Panzer handeln.

Nun ist es fix: Deutschland wird Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Im ersten Schritt sollen 14 Panzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr abgegeben werden. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch mit. Die Bundesregierung will außerdem anderen Ländern erlauben, derartige Waffensysteme aus eigenen Beständen zu liefern. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut Hebestreit im Kabinett angekündigt. Eine solche Genehmigung ist erforderlich, da die Leopard-Panzer in Deutschland produziert wurden.

Deutschland liefert 14 Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine

Ziel der Bundesregierung ist es nun laut der Mitteilung "rasch" zwei Panzer-Bataillone bestehend aus Leopard-2-Kampfpanzern zusammenzustellen. Der erste Schritt ist das Aufstellen einer Kompanie mit 14 Leopard-2-A6-Panzern, die dann der Ukraine zur Verfügung gestellt wird.

Gleichzeitig werden offenbar auch europäische Partner Panzer vom Typ Leopard-2 an die Ukraine übergeben. Die Unterstützung für die ukrainischen Truppen soll auch die Wartung der Systeme, Munition und Logistik umfassen. Ukrainische Soldaten sollen außerdem in Deutschland ausgebildet werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch die USA liefern offenbar Panzer an die Ukraine

Scholz hatte immer wieder betont, Kampfpanzer nur in Absprache mit den wichtigsten Verbündeten und nur im Verbund liefern zu wollen. Zu seiner jetzigen Entscheidung passt, dass wohl auch die USA Kampfpanzer an die Ukraine liefern werden.

Medienberichte legen nahe, dass rund 30 amerikanische Abrams-Panzer den Weg in die Ukraine finden sollen. Zuvor hatte Washington betont, dass die Bereitstellung der Panzer wegen praktischer Gründe nicht für sinnvoll erachtet würde. Bei US-Präsident Joe Biden ist es mittlerweile aber offenbar zu einem Umdenken gekommen. Ganz ähnlich, wie es bei Scholz der Fall zu sein scheint.