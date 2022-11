Dringlichkeitssitzung einberufen: Wie reagiert die Nato?

Die Nato hat nach dem Raketeneinschlag in Polen eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Wie ist auf den Zwischenfall an der ukrainischen Grenze zu reagieren?

Die ganze Welt blickt nun auf die Nato: Nach dem Raketeneinschlag in Polen wird eine Reaktion des westlichen Verteidigungsbündnisses erwartet. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mahnte aber zunächst zur Besonnenheit. Am Mittwoch wollen die Nato-Mitglieder nun beraten, wie es weitergehen kann.

Dringlichkeitssitzung: Wie reagiert die Nato auf den Raketeneinschlag in Polen?

Die Nato-Botschafter werden am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses mit 30 Mitgliedern der Nachrichtenagentur AFP. Wann genau und in welcher Form das Treffen stattfindet, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Ebenfalls nicht, wann mit ersten Ergebnissen des Treffens zu rechnen ist.

Ein Option ist die Einleitung von Artikel 4 im Nato-Vertrag. Laut eines Regierungssprechers in Warschau prüft Polen derzeit mit Nato-Verbündeten, ob dieser in Kraft treten solle. Der Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor. Im Wortlaut heißt es: "Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist." Gemeinsame Schritte gehen aus Artikel 4 aber nicht zwangsläufig hervor."

Der Artikel 4 wurde seit dem 73-jährigen Bestehen der Nato sieben Mal ausgelöst. Zuletzt war dies am 24. Februar der Fall, am Tag nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

