Expertenkommission schlägt vor: Staat soll Gaskunden Monatsrechnung zahlen

Die Expertenkommission "Gas und Wärme" hat ihre Klausur beendet und Empfehlungen an die Bundesregierung formuliert. Diese sollen eine Einmalzahlung an Gaskunden beinhalten.

Die Expertenkommission zu Gas und Wärme hat am frühen Montagmorgen ihre Klausur beendet. Nach rund 35 Stunden andauernden Diskussionen gibt es neue Hoffnung auf Entlastung für alle deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher. "Die Kommission hat eine Reihe von Empfehlungen an die Bundesregierung erarbeitet und einstimmig verabschiedet", erklärte das das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Es wird eine Empfehlung zur Gaspreisbremse erwartet.

Expertenkommission schlägt Einmalzahlung vor: Staat soll Gaskunden eine Monatsrechnung zahlen

Laut Informationen des Spiegel hat die Expertenkommission der Regierung eine zweistufige Lösung vorgeschlagen. Laut dieser soll der Staat "einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden" im Dezember übernehmen.

Die zweite Stufe soll das ein Kompensationsmodell darstellen, welches vorsieht, dass ein Teil der Gasrechnung zu einem subventionierten Preis und der restliche Gasverbraucht zum dann aktuell geltenden, höheren Gaspreis, bezahlt wird. Ein solches Modell ist offenbar nicht auf die Schnelle möglich, da es von den Versorgern nicht sofort umgesetzt werden kann.

