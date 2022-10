Sie hat die Hand an Deutschlands Gasregler

Die Gaskommission berät die Bundesregierung unter anderem in Sachen Gaspreisdeckel. Die Energieexpertin Veronika Grimm ist die Vorsitzende und entscheidet damit maßgeblich darüber, wie Deutschland durch den Winter kommt.

Wenn die Regierung überlegt, wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger am geschicktesten durch diesen Winter manövriert, dann spielt Veronika Grimm dabei eine große Rolle. Die Ökonomin hat ihre Hand an Deutschlands Gasregler: Sie leitet die Gaskommission und berät den Bund, wie die steigenden Energiekosten für Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher gesenkt werden können.

Veronika Grimm forscht zur Energie- und Klimapolitik und beschäftigt sich mit Wasserstoff als Energieträger

Eine schwierige Aufgabe, denn die 21-köpfige Kommission soll möglichst bis Ende Oktober Vorschläge liefern, wie eine Deckelung des Gaspreises aussehen könnte. Mit Veronika Grimm hat das Gremium eine Energieexpertin an der Spitze. Die Ökonomin lehrt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftstheorie.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Energiemärkte sowie die Energie- und Klimapolitik. Grimm widmet sich auch dem Thema Wasserstoff und welche Rolle er für die Energiewende und als Energieträger spielt. Seit 2019 ist sie Direktorin des "Zentrum Wasserstoff.Bayern", einer zentralen Koordinierungsstelle für wasserstoffbezogene Themen.

Nach Stationen an den Universitäten Hamburg und Kiel promovierte die heute 51-Jährige an der Humboldt-Universität in Berlin. Während ihrer Promotionszeit tingelte sie mit einem zum Wohnmobil umgebauten Krankenwagen durch Europa, besuchte nebenbei wissenschaftliche Konferenzen. So habe sie ihre wissenschaftliche Neugierde mit ihrer Vorliebe für Unkonventionelles verbunden, erzählte sie der Wirtschaftswoche.

Die Wirtschaftsweise hat eine Vorliebe für Ausdauersport

Grimm verbringt gerne Zeit an der frischen Luft, absolviert Langstreckenläufe oder ausgedehnte Kanutouren. "Die Faszination der Natur hat dazu beigetragen, dass ich mich schon seit Beginn meines Studiums intensiv mit Klimaschutz beschäftige", sagt Grimm. Dabei bleibt sie allerdings pragmatisch: Aufgrund der Gaskrise spricht sie sich beispielsweise klar für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke aus. Auch die Beharrlichkeit, Ziele zu verfolgen, zieht sie aus ihrer Sportleidenschaft.

Im April 2020 wurde die Energieexpertin in den fünfköpfigen Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen berufen. Das Gremium steht der Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen zur Seite. Mit ihrem Mann und drei Kindern lebt Grimm in Nürnberg und trainierte zeitweise die Fußballmannschaft ihrer Tochter – der eher unkonventionelle Ausgleich zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit.