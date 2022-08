Angst vor dem Blackout: So groß ist die Gefahr eines Stromausfalls

Plus Gehen in Deutschland bald die Lichter aus? Diese Sorge prägt die Debatte um die Atomkraft. Warum das Risiko gestiegen ist und dennoch kein Grund zur Panik besteht.

Gehen bei uns im Winter die Lichter aus? Die Sorge vor einem großflächigen Stromausfall ist jedenfalls eines der Hauptargumente derer, die eine Laufzeitverlängerung der Kernkraft fordern. Experten sind sich einig, dass die Stromversorgung anfälliger geworden ist. Das hat mit der Energiewende zu tun, mit Versäumnissen beim Netzausbau – und mit Putin. Doch wie realistisch ist das Blackout-Szenario tatsächlich?