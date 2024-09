Bestechung, Betrug, illegale Finanzierung: Bürgermeister von New York angeklagt

Skandal im „Big Apple“: Gegen New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurde Anklage erhoben. Dem Demokraten werde unter anderem Bestechung, Betrug sowie illegale Finanzierung von Wahlkampagnen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in der US-Millionenmetropole mit.

Es handelt sich amerikanischen Medienberichten zufolge um die erste Anklage wegen Bundesverbrechen gegen einen amtierenden Bürgermeister von New York. Der 64-Jährige ist seit Januar 2022 in dieser Position tätig, bei der es sich um eines der einflussreichsten politischen Ämter in den USA handelt.

Erst nach seinem Ausscheiden rückte mit Rudy Giuliani einer der Vorgänger ins Visier von Ermittlungen.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams angeklagt - zuletzt viel Gegenwind

Zuletzt wurden immer mehr Vorwürfe gegen den Ex-Polizisten laut. Adams hatte sich bereits vor der offiziellen Anklage geäußert und die Vorwürfe gegen ihn als „völlig falsch und auf Lügen basierend“ abgetan. Stattdessen sei er „unschuldig“ und werde „mit jeder Faser meiner Kraft und meines Geistes“ gegen die erhobenen Anschuldigungen kämpfen.

Die Amtszeit des früheren Polizisten erhielt zuletzt deutliche Schrammen, infolge von Unruhen in der Regierung der 400-jährigen Stadt: Gegen mehrere Mitarbeiter von Eric Adams laufen Ermittlungen, zahlreiche Rücktritte waren die Folge.

Im Zuge dessen fielen auch Adams‘ Zustimmungswerte und die Forderungen nach einem Rücktritt wurden lauter. „Ich sehe nicht, wie Bürgermeister Adams weiterhin in der Lage sein soll, New York City zu führen“, schrieb die demokratische Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez (34) auf X (ehemals Twitter). „Zum Wohl der Stadt sollte er zurücktreten.“

Bürgermeister von New York als verantwortliche politische Position

Vor seiner Ernennung zum 110. Bürgermeister war Eric Adams 22 Jahre beim NY City Police Department tätig und brachte es dort bis zum Captain. In seinem aktuellen Amt leitet der gebürtige die Exekutive der Finanzmetropole und ist für die Verwaltung, Haushaltsplanung und die Umsetzung städtischer Gesetze verantwortlich.

Auch in den sozialen Netzwerken ist der ranghohe Politiker aktiv:

Neben der innerstädtischen Verwaltung spielt der Bürgermeister der 8,4-Millionen-Einwohner-Stadt auch eine bedeutende Rolle in nationalen und internationalen Angelegenheiten, da New York ein globales Finanz- und Kulturzentrum ist. Gegen Adams laufen nun vier Ermittlungen auf Bundesebene, drei davon werden vom Bezirksgericht Manhattan geleitet.