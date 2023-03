New York, die Liebe und das Wir-Gefühl

Die US-Amerikanische Stadt New York hat das legendäre Logo verschlimmbessert. Das regt Millionen Menschen auf.

„Never change a running system“! Das weiß eigentlich jeder, der einen höheren IQ hat als Brot. Sehr frei übersetzt, heißt das: Fummle nicht an etwas herum, das funktioniert.

An diese simple Regel allerdings halten sich längst nicht alle Menschen. Zum Beispiel Verantwortliche der Stadt New York. Extrem ist darum gerade die Aufregung auf der anderen Seite des großen Teiches. Denn die City, die nach den Worten von Frank Sinatra nie schläft, hat ihr legendäres, aus den 1970er Jahren stammendes Markenzeichen verändert. Aus „I love NY“ wurde „We love NYC“.

Statt "I" jetzt "We" und Helvetica-Schrift mit Emoji

Das Logo kommt neu in der Wir-Form, mit Helvetica-Schrift und Emoji daher. Konnte mit dem „I“ bisher jeder von sich selbst behaupten, New York zu lieben, soll das „We“ sich ans „Wir-Gefühl“ richten: „Engagieren Sie sich. Machen Sie mit. Seien Sie Teil der Wiedergeburt, die wir in der Stadt und im Staat erleben“, sagt New Yorks Bürgermeister Eric Adams. Von der zuständigen Behörde ist zu hören, dass sie mit dieser Aktion eine Stimmung der „Spaltung und Negativität durchbrechen“ wollte. Das hat sie auch erreicht, wenngleich nicht so wie gewünscht.

Denn einig wie selten sind sich die Menschen von Manhattan bis Melbourne, dass das neue Logo ein klassischer Schuss in den Ofen ist. In den sozialen Medien wird es als „hässlich“ und „seelenlos“verrissen – und das sind noch die freundlicheren Kommentare. Ein Twitter-User sagt: „Dieses neue Logo sieht aus wie eine Werbung für herzgesunde Frühstücksflocken in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft.“ So ist das eben mit der Liebe. Wenn es nicht funkt, kann man schnell zum Gespött werden.

Lesen Sie dazu auch