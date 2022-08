Das ist die finnische Regierungschefin Sanna Marin

Zuletzt schaffte es die finnische Regierungschefin Sanna Marin mit Partyvideos und -fotos in die Medien. Doch wer ist die 36-Jährige eigentlich? Ein Porträt.

Ist sie nun die die junge, coole Politikerin, die auf Rockkonzerte geht oder verliert sie die Kontrolle? Diese Frage wird derzeit in Finnland heiß diskutiert. Aktuell tauchen immer wieder Bilder und Videos von Sanna Marin beim Feiern auf. Doch wer ist die finnische Regierungschefin eigentlich?

Sanna Marin im Porträt: Ihr Weg in der Politik

Marin wurde am 16. November 1985 in Helsinki geboren. Sie wuchs in der Kleinstadt Pirkkala bei Tampere auf. Ihre alleinerziehende Mutter ging später eine Beziehung mit einer Frau ein. 2004 machte sie ihren Schulabschluss, 2017 ihren Master in Verwaltungswissenschaften an der Universität Tampere. Sie ist die erste Person in ihrer Familie, die eine Universität besuchte.

Ihren ersten politischen Erfolg feierte Marin bereits 2012, als sie im Alter von 27 Jahren in den Stadtrat der Stadt Tempere gewählt wurde. Von 2013 bis 2017 hatte sie sogar den Vorsitz inne. Sie verteidigte bei den Kommunalwahlen 2017 ihr Stadtratsmandat und wurde zudem Mitglied des Regionalrats von Pirkanmaa.

Schon zuvor, im Jahr 2014, wurde Marin zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei (SDP) gewählt. Seit 2015 ist sie als Abgeordnete Teil des finnischen Parlaments. 2019 wurde sie Verkehrs- und Kommunikationsministerin. Ende desselben Jahres wurde sie zur Nachfolgerin des Ministerpräsidenten Antti Rinne und damals jüngste Regierungschefin weltweit. 2020 übernahm sie den Vorsitz der SDP. Marin steht politisch, genauso wie ihr Mentor und Vorgänger Rinne, weit links.

Umfragewerte von Sanna Marin ungewöhnlich gut

Marins Regierung genoss zu Beginn der Corona-Pandemie eine Zustimmung von über 70 Prozent. Laut dem Tagesspiegel war die Zustimmung auch in der aktuellsten Umfrage im Juni 2022 trotz des wirtschaftlichen Einbruchs im zweiten Pandemiejahr wieder bei knapp 60 Prozent – und damit weiter bemerkenswert hoch. Noch im März war Marin die Favoritin auf das Spitzenamt in der nächsten Regierung, knapp vor dem Parteivorsitzenden der Nationalen Sammlungspartei Petter Orpo. 2023 finden die nächsten Parlamentswahlen statt.

Finnlands Regierungschefin Sanna Marin privat

2020 heiratete Marin Markus Räikkönen, einen ehemaligen Fußballspieler der finnischen zweiten Liga. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2018 geboren wurde. Ihre Freizeit verbringt die Sozialdemokratin nach Angaben finnischer Medien gerne mit Familie und Freunden und vorzugsweise in der Natur. Laut der Lokalzeitung Tamperelainen mag Marin besonders die US-Band Rage Against the Machine, kann aber auch klassischem Hard Rock, Funk und altem Hip-Hop etwas abgewinnen.

Sanna Marin nach Partys in der Kritik

Im August 2022 verbreitete sich ein Partyvideo, in dem Marin zu sehen ist, im Netz. Es geht dabei wohl um Instagram-Storys, die die 36-jährige Marin auf einer Party vermutlich in einer Privatwohnung zeigen. Gemeinsam mit anderen Gästen singt und tanzt sie ausgelassen. Nur wenige Tage später der nächste Aufschrei. Dieses Mal wegen eines Partyfotos, das nach einem Rockfestival bei einer Feier in ihrer offiziellen Residenz aufgenommen wurde. Das Bild zeigt eine finnische Influencerin und eine weitere Frau, die sich auf den Mund küssen und ihre nackten Brüste mit einem Schild verdecken, auf dem "Finnland" steht.

Die Meinungen zu Marins Vorliebe für Partys gehen in Finnland auseinander. Viele jüngere Finnen sind stolz auf ihre ausgelassene Ministerpräsidentin. Doch es hagelt auch Kritik im Netz. "Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau. Sie sollten wissen, wie Sie sich zu verhalten haben", kommentierte etwa eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer Nutzer reagierte entspannt: "O.k. Ein junger Mensch, der Spaß hat. Na und."