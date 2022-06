Was die G7 beschließen, wird Putin nicht zum Einlenken bewegen

Ich bezweifle, daß der Bundeskanzler noch einen großen Rückhalt (in der Bevölkerung) hat. Und die Inflation hat m.e. einen geringen Anteil daran. Ich frage mich schon seit Beginn der Geschenke an die Ukraine: warum? Die Ukraine ist nicht Mitglied in der NATO und auch (gottseidank) nicht in der EU. Und die Wand, gegen die unsere Wirtschaft und das gesamte öffentliche Leben gefahren wird, kommt immer näher. Lösung: eine Politik, die den Amtseid ... zum wohle des deutschen Volkes ... nicht als leere Floskel betrachtet.

Antworten Melden Permalink