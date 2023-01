Alle Gesundheitsministerinnen und -minister Deutschlands seit 1961

Nicht erst seit der Corona-Pandemie dürfte den meisten die Relevanz des Gesundheitsministeriums bewusst sein. Doch wer waren eigentlich all die Menschen, die es bereits geleitet haben? Eine Liste aller Gesundheitsministerinnen und -minister Deutschlands seit 1961.

Erst 1961 wurde die höchste Stufe des Gesundheitswesens gegründet. Damals noch als Bundesministerium für Gesundheitswesen. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch mal in andere Ministerien ein- und wieder ausgegliedert. So war es ab 1969 Teil des Bundesministeriums für Familie und Jugend, das den Zusatz Gesundheit bekam.

Siebzehn Jahre später wurde das Ministerium in Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit umbenannt. 1991 erfolgte dann die Abspaltung und schließlich das Bundesministerium für Gesundheit. Zur Jahrtausendwende wurde dann der Bereich Soziales mit in das Ministerium eingegliedert. So entstand 2002 das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung. Damals fiel auch die Renten- und Pflegeversicherung mit in den Aufgabenbereich des Ministerums. 2005 wurde Letzteres an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übertragen. Seitdem heißt es Bundesministerium für Gesundheit. Die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ( SPD) hat somit in ihrer Amtszeit von 2001 bis 2009 theoretisch drei unterschiedliche Ministerien geleitet.

Mit der Ampelregierung 2021 wurde der aktuelle Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt.

Alle Gesundheitsministerinnen und -minister seit 1955

Bundesministerinnen für Gesundheitswesen 1 1961 bis 1966 Elisabeth Schwarzhaupt ( CDU ) 2 1966 bis 1969 Käte Strobel ( SPD ) Bundesministerinnen und -minister für Jugend, Familie und Gesundheit 2 1969 bis 1972 Käte Strobel ( SPD ) 3 1972 bis 1976 Katharina Focke ( SPD ) 4 1976 bis 1982 Antje Huber ( SPD ) 5 1982 bis 1982 Anke Fuchs ( SPD ) 6 1982 bis 1985 Heiner Geißler ( CDU ) 7 1985 bis 1986 Rita Süssmuth ( CDU ) Bundesministerinnen für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 7 1986 bis 1988 Rita Süssmuth ( CDU ) 8 1988 bis 1991 Ursula Lehr ( CDU ) Bundesministerinnen und -minister für Gesundheit 9 1991 bis 1992 Gerda Hasselfeldt ( CSU ) 10 1992 bis 1998 Horst Seehofer (CSU) 11 1998 bis 2001 Andrea Fischer ( Bündnis 90/Die Grünen ) 12 2001 bis 2002 Ulla Schmidt ( SPD ) Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung 12 2002 bis 2005 Ulla Schmidt ( SPD ) Bundesministerinnen und -minister für Gesundheit 12 2005 bis 2009 Ulla Schmidt ( SPD ) 13 2009 bis 2011 Philipp Rösler ( FDP ) 14 2011 bis 2013 Daniel Bahr ( FDP ) 15 2013 bis 2018 Hermann Gröhe ( CDU ) 16 2018 bis 2021 Jens Spahn (CDU) 17 seit 2021 Karl Lauterbach ( SPD )