Wenn der Postmann nullmal klingelt

Für viele ist die Post ja ein Garant für Grant. Erst mit dem Streik beginnt das Vermissen. Deshalb ein Plädoyer für alle Postlerinnen und Postler da draußen.

Der Mensch als solcher und der Bayer im Speziellen neigt ja zum Granteln. Momentan zum Beispiel maulen viele über das unsympathisch trübe und nasskalte Wetter. Wenn die Sonne dann aber im Juli auftragsgemäß herunterbrennt und wir während der Arbeit bei 34,9 Grad vor uns hin köcheln, ist es halt auch wieder nicht recht.

Dasselbe in der Politik. Da fordern die Leute immer Leute mit klarer Kante und schreien nach Strauß und Wehner. Und wenn sich dann mal eine oder einer verbal im Regal vergreift, ruft die Republik: Rücktritt! Manchmal ist es auch so, dass man erst merkt, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat.

Mit dem Postboten ist es wie mit dem Schiedsrichter beim Fußball

Und hier kommen wir zur Post. Normalerweise zuverlässiger Garant für Grant. Klingelt immer im falschen Moment, Stichwort Dusche. Verschusselt das Geburtstagsgeschenk der Tante. Behauptet, es sei zum Zustellungszeitpunkt keiner zu Hause gewesen, obwohl man selbiges in Erwartung des Zustellungszeitpunktes nicht verlassen hat. Mag ja alles passieren, aber mal ehrlich: Im Alltag ist es mit dem Postler so wie mit dem Schiedsrichter beim Fußball. Fällt erst auf, wenn er was verbockt. Oder wenn er nicht kommt.

Damit sind wir wieder bei der These, dass man nur das vermissen kann, was nicht mehr da ist. In diesen Tagen sind das Briefe und Pakete, die von der Deutschen Post zugestellt werden sollen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens zum Streik aufgerufen.

Und plötzlich fehlt uns nicht nur die Post, sondern auch der nette Smalltalk an der Tür, das Winken im Vorbeifahren. Vielleicht sollten wir uns das merken für die Post-Poststreik-Zeit – und künftig ein bisschen weniger granteln.

Lesen Sie dazu auch