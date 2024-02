X sperrt Account von Julia Nawalnaja

Erst am Montag hatte Alexej Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja einen Account bei X erstellt. Innerhalb von einem Tag folgten ihr 90.000 Menschen. Jetzt ist der Account gesperrt.

Die Online-Plattform X hat den Account von Alexej Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja am Dienstag gesperrt. Die 47-Jährige hatten das Konto erst am Montag erstellt und angekündigt, die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Innerhalb von 24 Stunden waren ihr mehr als 90.000 Menschen gefolgt.

"Konto gesperrt. X sperrt Konten, die unsere Regeln verletzen", heißt es auf dem Konto von Nawalnaja. Nähere Informationen zu den Gründen gab es zunächst nicht. Wie das russische Exilmedium Meduza berichtet, hatten Nutzer vor der Sperrung berichtet, das Beiträge von Navalnaya über einen direkten Link zugänglich seien, aber nicht angezeigt würden, wenn andere Konten sie zitierten oder darauf antworteten.

Julia Nawalnaja erhebt Vorwürfe gegen Putin nach Tod von Nawalny

Die 47-Jährige wirft Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Videobotschaft vor, ihren Mann umgebracht zu haben. Der Name desjenigen, der den Mord ausgeführt habe im Auftrag Putins, werde in Kürze veröffentlicht, sagte sie. Der Kreml wies diese Anschuldigungen zurück. Es handele sich um "unflätige und absolut unbegründete Anschuldigungen gegen den russischen Staatschef", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Nawalnaja kündigte an: "Wir wissen, warum Putin Nawalny getötet hat und werden euch bald davon erzählen."

Wie Behörden berichteten, war Nawalny am Freitag in einem Straflager gestorben. Der 47-Jährige sei körperlich geschwächt gewesen und nach vielen Tagen in immer wieder angeordneter Einzelhaft bei einem Hofgang in dem Lager nördlich des Polarkreises bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

