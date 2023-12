Chaos bei der Bahn – nur der Schnee oder Systemversagen?

Bei Schnee stehen die Züge in Deutschland still. Da stellt sich die Frage, ob der Totalausfall der Bahn nur am Wetter liegt.

Schön war die Zeit: Einst warb die Deutsche Bundesbahn bekanntlich mit dem Slogan „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Und zeigte auf ihrem Plakat eine schnittige E-Lok, die einen „Trans-Europa-Express“ durch den Schneesturm pflügte. Subtil ließ es die Gedanken an im Stau stehende Autofahrer schweifen – mancher davon möglicherweise mit Sommerreifen vom Ziel entfernt. An diesem Wochenende war es umgekehrt: Die Züge standen, auf vielen Straßen ging es – wenn auch langsam – vorwärts. Inzwischen ist es nach jahrzehntelangem Missmanagement und politischen Fehlentscheidungen die Bahn, die im übertragenen Sinne auf Sommerreifen im tiefsten Winter unterwegs ist. Bei Sturm und Schnee bleibt der Bahn immer öfter als einzige Antwort: Totalausfall. Und inzwischen tun es ihr sogar kommunale Verkehrsbetriebe nach: Der Münchner Verkehrsverbund stellt sogar wegen kräftiger Schneefälle den Betrieb der weitestgehend unter der Erde fahrenden U-Bahn ein! Bizarres Bayern. Ein halber Meter Schnee führt zum völligen Stillstand. Die Mobilitätswende scheitert an der DB Eiskalt erwischt ist auch die Politik: Sie spricht gern von Widerstandskraft – oder wie sie es nennt „Resilienz“. Doch in Wahrheit werden die öffentlichen Verkehrssysteme immer anfälliger. Mit einem Angebot, das oft bereits im „Schönwetterbetrieb“ versagt, ist keine „Mobilitätswende“ zu machen. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Schneechaos in Augsburg: Händler ärgern sich über ungeräumte Straßen

