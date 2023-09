Neuer Eklat zeigt: Friedrich Merz hat sich nicht im Griff

„ In einer Fernsehdebatte sagte der CDU-Vorsitzende über ASYLBEWERBER: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran bekommen keine Termine."



Diese Aussage von Herrn Stifter ist falsch.

Merz tätigte diese Aussage nicht über ASYLBEWERBER, sondern über etwa 300.000 GEDULDETE deren Asylverfahren abgeschlossen und deren Antrag abgelehnt ist. Und wer eine ABLEHNUNG hat, ist kein BEWERBER mehr.



Geduldete wiederum erhalten 18 Monate nach Einreise, was bei abgeschlossenen Asylverfahren schon so gut wie erreicht sein sollte, so gut wie volle Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung.



Herr Stifter weiß das sicher. „Die Frage ist also: Warum tut er das?“



Das Merz hier ein Symbol-Bild für Pull-Faktoren benutzt, versteht jeder. Der Zahnarzt-Vergleich ist Symbol für Bürgergeld-Empfänger, (das beziehen ca. 2,1 Millionen Deutsche und gut 1,8 Millionen Ausländer), Kindergrundsicherung, Wohnungszuweisung, Krankenkasse etc. In Summe ist es weltweit „rumm“, dass es in kaum einem Land für Migranten so attraktiv ist, wie in Deutschland.

Wir erinnern uns an den Vater des ertrunkenen Aylan. „Doch in der Türkei konnte ich der Sprache wegen die richtige Behandlung nicht bekommen, ich hatte keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Also habe ich mir überlegt, nach Deutschland zu gehen, wo es Übersetzer gibt.“

Medial wird jetzt wieder auf Merz verbal und in der Qualität: „Nur: Dann stellt man eben auch seine Eignung als möglicher Bundeskanzler und Vorsitzender der letzten Volkspartei infrage“ eingeprügelt.

Probleme wie der fast nicht mehr zu bewältigenden Zustroms an illegalen Migranten, der Missbrauch des Asylrechts, die aus der Migration erwachsene Steigerung von schweren Gewaltverbrechen in der Gesellschaft etc. werden dadurch einfach überdeckt. Das Spaltung auch dadurch entsteht, wenn das Ansprechen zentraler Probleme als “Rassismus” abqualifiziert wird, und sofort überall Nazis entdeckt werden, wird nicht anerkannt. Merz wird zum “Spalter” erklärt, dass Grüne und Rote massiv spalten, wird nicht anerkannt. Es wird auf Merz gezeigt, aber dass Faeser und Baerbock einen europäischen Asylkompromiss blockiert haben, fällt bei dem Getöse hinten runter. Das Faeser irgendwas von “stationären Kontrollen” in die Welt setzt, Quelle https://www.spiegel.de/politik/grenzkontrollen-nancy-faeser-plant-stationaere-kontrollen-an-den-grenzen-zu-polen-und-tschechien-a-35a02af0-3b5c-427b-a51d-0be2f4e00bd6



aus denen dann innerhalb von einem Tag “mobile Kontrollen” werden

spaltet, nur dass da kein Herr Stifter ist, der das so nennt.



Die Bürger werden also von der Innenministerin in der Sache, wohl dem hessischen Landtagswahlen geschuldet, unkorrekt informiert. Eine Begrenzung des Zuzuges verfolgt Faeser gar nicht. Wenn dann in Städten und Gemeinden die Kapazitäten erschöpft sind, daraus resultierend soziale Spannungen steigen, weil auch Schulen und Kitas aus allen Nähten platzen, ist das Spaltung. Warum greift Herr Stifter das nicht auf?



Der Artikel ist eine Veranschaulichung dessen, wie das Land derzeit funktioniert. Ein Problem, dass Menschen vor Ort schwer belastet, wird medial verbal zugeschüttet. Die veröffentlichte Meinung steht neben der öffentlichen - das spaltet.



Und nächste Woche sind Wahlen.

Vielleicht ist ja so, dass wenn dänische Sozialdemokraten wie “ein AfD-Mann” (gibt es bei der AfD keine Frauen?) sprechen, es auch für deutsche Politiker sachlich angebracht wäre, wie dänische Sozialdemokraten zu sprechen. Nur ist das von Faeser und Baerbock nicht zu erwarten



