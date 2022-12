Eltern stecken in einer Dauerkrise – aber niemanden interessiert's

...was bei aller Meckerei vergessen wird: wir als Bürger sind der Staat und nicht die gewählten politischen Vertreter.

Es gab mal ein Plakat in den USA auf dem gefragt wurde: " frage nicht den Staat was der für dich tun muß, sondern frage dich selbst was Du für den Staat tun kannst?"



Überall wird nur gefordert und bemängelt, aber sich selbst ehrenamtlich einbringen, nein, nein...Da habe ich keine Zeit, da gibt es kein Geld, da zocke ich doch lieber an der Konsole...

Es darf sich jeder gerne in der kommunalen Politik ehrenamtlich engagieren, dann würde diese Person sehen, was und wie dort geplant und geleistet wird, um z.B. Personal für die Kitas zu gewinnen.

Aktuell verliert man eher Personal das sich mit den in teilweise unflätig quengelnden Eltern nicht mehr auseinandersetzen möchte!



Wer ausgebildete(r) Erzieher(in) ist oder gerne eine Ausbildung dazu antreten möchte, darf sich gerne bei mir melden. Ich stelle gerne zielführende Kontakte her.







Antworten Melden