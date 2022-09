Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Überraschungsbesuch in Kiew: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist über Nacht mit einem Sonderzug aus Polen in die Ukraine gefahren. In der Hauptstadt Kiew hat Baerbock den Ukrainerinnen und Ukrainern weitere Unterstützung aus Deutschland zugesagt. "Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sie sich weiter auf uns verlassen können", sagte Baerbock bei ihrer Ankunft.

Zugleich warnte die Grünen-Politikerin vor aufkommender Kriegsmüdigkeit in Europa. Russlands Präsident Wladimir Putin glaube, die europäischen Gesellschaften "mit Lügen spalten und mit Energielieferungen erpressen" zu können, sagte Baerbock. "Diese Rechnung darf und wird nicht aufgehen. Denn ganz Europa weiß, dass die Ukraine unsere Friedensordnung verteidigt." Es ist bereits Baerbocks zweiter Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg.

Der Tag: Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven hat Russland die Verlegung von Truppen im Osten der Ukraine bekanntgegeben. Soldaten sollten aus dem Gebiet Charkiw etwa aus der strategisch wichtigen Stadt Isjum abgezogen werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau am Samstag. Zuvor hatte die Ukraine weitere Erfolge im Osten des Landes vermeldet. Wie der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU am Samstag mitteilte, habe die ukrainische Armee die strategisch wichtige Kleinstadt Kupjansk in der Nähe von Charkiw zurückerobert.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Während seine Parteikollegin Annalena Baerbock der Ukraine einen Besuch abstattet, blickt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf eine durchwachsene Woche zurück. Erst war da der Missmut über seine Aussagen in der TV-Sendung von Sandra Maischberger. Darauf folgte weiterer Ärger um Habecks Atomplan. Und am Freitag erschien dann auch noch ein ZDF-Politbarometer, indem Habecks persönliche Umfragewerte bröckelten. Auch wenn er immer noch Deutschlands beliebtester Politiker ist. Unser Autor Christian Grimm blickt auf Habecks "Höllenwoche" zurück.

Bild des Tages:

Es ist schon der zweite Besuch der deutschen Außenministerin in Kiew. Mit einem Nachtzug ist Annalena Baerbock am Samstagmorgen in der Ukraine angekommen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt mit ihren Begleitern zum Zug nach Kiew. Foto: Michael Fischer, dpa Foto: Michael Fischer, dpa

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommunen im Kreis Augsburg müssen bei Hallenbädern wegen der hohen Energiepreise Kosten einsparen. Bei den Schwimmbecken muss der Sparwillen jedoch Grenzen haben.

Hallenbäder im Sparzwang: Für Kinder darf es nicht zu kalt werden

Durch den Krieg in der Ukraine entstand ein Schaden von mindestens 97 Milliarden US-Dollar, berichten die ukrainische Regierung, die Weltbank und die Europäische Kommission.

Bericht: Hunderte Milliarden für Wiederaufbau der Ukraine nötig

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.