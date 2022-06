Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die G7 sprechen sich für einen Importstopp russischen Golds aus. Damit haben die Regierungschefs der einflussreichen Staaten, die sich gerade im bayerischen Elmau treffen, eine erste gemeinsame Position zum Ukraine-Krieg gefunden. Gold gilt als wichtiges russisches Exportgut. Jährlich werden damit mehrere Dutzend Milliarden umgesetzt. Die Regierungschefs rechnen damit, dass durch diesen Schritt dem russischen Regime Dutzende Milliarden Euro an Einnahmen wegbrechen werden.

Aber hilft das wirklich? Nein, kommentiert Rudi Wais. Er ist der Meinung: Egal was die G7 an Sanktionen beschließen, sie können Putin nicht zum Einlenken bewegen. Stattdessen sollten sie neue Verbündete suchen.

Der Tag: Erstmals seit drei Wochen haben wieder russische Raketen Kiew getroffen. Explosionen gab es unter anderem in einem neunstöckigen Wohnhaus. Mindestens ein Mensch ist getötet worden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilte ein Foto eines verletzten Mädchens und wiederholte seine Forderung nach schärferen Sanktionen gegen Putins Russland.

Die Lage: Deutschland will kein russisches Öl mehr abnehmen. Dieser Entschluss steht seit langem fest. Kaum eine andere Stadt betrifft das so stark wie Schwedt. Dort steht eine Raffinerie, die auf Öl aus Russland angewiesen ist - und nahezu der ganze Ort hängt wirtschaftlich davon ab. Christian Grimm hat sich in einer Stadt umgehört, die in Angst lebt.

Die Region: In der Region gehen die Proteste gegen den G7-Gipfel weiter. 1000 Teilnehmer einer Demonstration sprachen sich dafür aus, den Krieg in der Ukraine nicht eskalieren zu lassen.

Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch die Tagesordnung des G7-Treffens. Von der Hungerkrise bis zur Verteidigung der Demokratie gegen die Angriffe aus Moskau und Peking: Alles hängt mit allem zusammen.

Fünf Probleme, die den G7-Gipfel dominieren

Inflation, Gasknappheit und mögliche Russlandsanktionen: Die G7 haben sich viel vorgenommen für den Gipfel. Am ersten Tag gab es auch schon Fortschritte – und viele Fragezeichen.

Kanzler Scholz will Signal der Geschlossenheit vom G7-Gipfel senden

