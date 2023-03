Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

DIW-Chef Marcel Fratzscher fordert mehr Hilfe für Kommunen bei der Integration von Geflüchteten. Diese Aufgabe sei nur eine der großen Herausforderungen, vor der die Städte stehen, schreibt er in seinem Gastbeitrag. Der Bund müsse dringend handeln, sonst sei der Wohlstand in Gefahr. Der Föderalismus sei Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. "So wie er jedoch zurzeit funktioniert, wird er zur Schwäche, durch die die Kommunen ihrer Fähigkeit beraubt sind, Krisen zu bewältigen und ihre Aufgaben der Daseinsfürsorge zu erfüllen", resümiert er.

Der Tag: Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) rechnet mit einer längeren Dauer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. "Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir lange die Unterstützung gewährleisten müssen", sagte Scholz am Samstag bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam. "Die eine Grundlage für alles ist, dass Russland einsieht, dass es nicht einfach sich große Teile des ukrainischen Territoriums einverleiben kann, wie es das jetzt versucht." Wenn diese Einsicht da sei, werde es erst möglich, zu einer Auflösung der Kriegssituation zu kommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte derweil die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus an. Darauf hätten sich Moskau und Minsk geeinigt, sagte Putin am Abend im Staatsfernsehen. Russland verstoße damit nicht gegen internationale Verträge. Der belarussische Machthaber Lukaschenko habe schon lange darum gebeten, atomare Waffen auf seinem Staatsgebiet zu stationieren, behauptete Putin im Fernsehen.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine hat den Düngerverbrauch der Agrarwirtschaft in Deutschland sinken lassen. Das könnte schlechtere Ernten zur Folge haben. Die Senkung könnte aber auch bewirken, dass weniger die Stickstoffeinträge im Grundwasser niedriger ausfallen. Doch beim Dünger Uzeigt sich auch eine weitere Abhängigkeit Europas.

Bild des Tages:

Foto: LIBKOS, dpa/AP

Ein ukrainischer Soldat der 28. Brigade bereitet sich während eines Gefechts mit russischen Truppen in der Nähe von Bakhmut, Region Donezk, Ukraine, auf das Abfeuern eines Granatwerfers an der Frontlinie vor.

Noch nie seit 1949 hat Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen wie 2022. Hauptsächlich aus der Ukraine, aber auch aus vielen anderen Ländern. 300.000 Menschen wären ausreisepflichtig, doch die Sache ist schwieriger, als sie scheint.

Warum scheitern Abschiebungen so häufig? Sieben Fakten zur Asyl-Politik

