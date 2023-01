Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Zwischen IOC-Chef Thomas Bach und dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ist ein Streit entbrannt. Bach erwägt eine Wiederzulassung russischer Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen. Selenskyj forderte eine weitere Verbannung. "Die olympischen Prinzipien und Krieg stehen in einem fundamentalen Gegensatz zueinander", sagte er. " Russland muss die Aggression und den Terror stoppen, und erst dann wird es möglich sein, über Russlands Teilnahme im Kontext der olympischen Bewegung zu sprechen", fügte er hinzu. Jetzt erwägt die Ukraine sogar einen Boykott der Spiele.

Der Tag: Die derzeit immer wieder heftigen russischen Raketenangriffe haben nach Angaben der Vereinten Nationen keine neue große Fluchtbewegung aus der Ukraine ausgelöst. Das sagte der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, der dpa in Kiew. Dass derzeit nicht vermehrt Menschen die Ukraine verließen sei ihm auch in der benachbarten Republik Moldau bei einem Besuch von den Behörden bestätigt worden.

Nach der Zusage von deutschen Leopard-2-Panzern an die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) versichert, die Sicherheit Deutschlands "immer im Blick" zu haben. Das verspreche er, sagte Scholz in seiner Videobotschaft "KanzlerKompakt". "Es wird immer um Abstimmung, Abwägung und Koordinierung gehen", bekräftigte Scholz. "Das ist das Prinzip, das diese Regierung hat." Als Ziel bekräftigte Scholz: "Russland darf nicht damit durchkommen, Grenzen mit Gewalt zu verschieben."

Die Lage: Nach langen Diskussionen liefern die westlichen Verbündeten Kampfpanzer an die Ukraine. Doch aus Kiew ertönt prompt die Forderung nach Kampfflugzeugen. Doch wie sehr würden Jets der ukrainischen Armee im Kampf gegen die russischen Angreifer helfen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu möglichen Flugzeuglieferungen.

Das Bild des Tages:

Foto: Daniel Cole, dpa/AP

Einwohner versammeln sich um Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in dem Dorf Kalyniwske, das im Herbst letzten Jahres unter Beschuss geraten ist.

Wirtschaftsminister Habeck will mit der Ampel nach einem Kriegsjahr "mehr Fortschritt wagen". Diese vier Menschen prägen die Vorhaben des Grünen-Politikers.

Wer Einfluss auf Wirtschaftsminister Robert Habeck hat

