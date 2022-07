Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Trotz des Krieges spielt Tanja Hoggan-Kloubert mit dem Gedanken, ihre Familie in der Ukraine im Sommer zu besuchen. Ständig ist sie mit Freunden und Verwandten in ihrem Heimatland im Gespräch. In Augsburg hilft sie Menschen nach deren Flucht und organisiert ehrenamtliche Hilfe. Mit meiner Kollegin Ida König spricht sie im Podcast "Augsburg, meine Stadt" über Alternativen zum kürzlich durch die Regierung von Schwaben verhängten Aufnahmestopp von ukrainischen Flüchtenden in Augsburg und darüber, wie die Entscheidung auch die Ehrenamtlichen am Infopoint in Augsburg trifft.

Der Tag: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs kämpft Russland weiter um die vollständige Kontrolle über das Gebiet Luhansk. Bereits am Wochenende meldete die russische Regierung, die Region erobert zu haben. Es werde auch nach dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Lyssytschansk weiter in Außenbezirken gekämpft, teilte der ukrainische Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, nun mit. Zwei ukrainische Kampfflugzeuge sowie ein Ausbildungslager der ukrainischen Armee hat das russische Militär außerdem nach eigenen Angaben in der Region Mykolajiw im Süden der Ukraine zerstört. Von unabhängiger Seite lassen sich diese Informationen nicht prüfen.

Auf der sogenannten Schlangeninsel etwa 35 Kilometer vor dem ukrainischen Teil des Donau-Deltas im Schwarzen Meer hissten Soldaten wieder die ukrainische Flagge. Kurz nach Kriegsbeginn nahmen russische Truppen die Insel ein, vor etwa einer Woche folgte dann der Rückzug.

Die Lage: Städte, die Gebäude im Winter nicht mehr beheizen wollen und jetzt schon Straßenlaternen dimmen oder auf warme Becken im Freibad verzichten. Politikerinnen und Politiker, die die Bevölkerung mit Energiespar-Tipps zur kalten Dusche aufrufen. Vor dem Krieg in der Ukraine war vieles davon undenkbar. Dieser Wandel zeigt, wie sehr deutsche Privathaushalte, Kommunen und Unternehmen von russischem Gas abhängig sind. Doch immer weniger davon fließt, wie die interaktiven Grafiken meines Kollegen Jakob Stadler zeigen. Er zeigt auch, wie es in Zukunft weitergehen könnte.

Die Region: Ein Fliegeralarm riss Mariia Reznik am 24. Februar aus dem Schulunterricht in Kiew. Seitdem ist im Leben der 14-Jährigen alles anders. Mit ihrer Mutter floh sie aus ihrem Heimatland und landete schließlich in Augsburg. In der Ukraine war die Jugendliche als Schwimmerin erfolgreich und auch jetzt gibt ihr diese Leidenschaft Halt. Beim Post SV Augsburg findet sie sportlich Anschluss und doch fehlt ihr vieles: Freunde, ein Deutschkurs und ihr ukrainisches Team.

