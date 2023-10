Bundeskanzler Olaf Scholz, im Einsatz für Frieden in Nahost

Kanzler Scholz traf in Berlin den jordanischen König und reiste anschließend nach Israel. Das Ziel aller Bemühungen ist ein möglichst schnelles Ende des Krieges.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich als erster westlicher Regierungschef aktiv vor Ort in die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas eingeschaltet. Der SPD-Politiker kam dazu am Dienstag in Tel Aviv unter anderem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einem Vieraugengespräch zusammen. Vor seiner Weiterreise nach Ägypten sollte Scholz auch Präsident Izchak Herzog sowie Angehörige deutscher Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. In Berlin sprach Scholz vor seinem Abflug nach Israel gut eine Stunde lang mit dem jordanischen König Abdullah II., dessen Land sich ebenfalls um Vermittlung im Nahen Osten bemüht.

Die Reise des Kanzlers war ein Zeichen der Solidarität mit Israel. Gleichzeitig mahnte der deutsche Regierungschef mit Nachdruck eine Eindämmung des Krieges an, der vor zehn Tagen mit dem Angriff der Terrororganisation Hamas begann. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert“, sagte Scholz auch mit Blick auf den Besuch von US-Präsident Joe Biden, der einen Tag nach ihm in der Krisenregion erwartet wurde. „Wir haben ein gemeinsames Ziel: einen Flächenbrand in der Region zu verhindern“, sagte Scholz.

Krieg in Israel nach Angriffen der Hamas: Sorge vor einem Flächenbrand

Weltweit herrscht große Sorge, dass sich Verbündete und Unterstützer der Hamas in den Krieg einschalten. „Ich warne noch mal ausdrücklich die Hisbollah und den Iran, in den Konflikt einzugreifen“, sagte Scholz. Der Iran unterstützt die Hamas mit Geld und Waffen, die Hisbollah ist eine in Deutschland und anderen Ländern verbotene Terrororganisation, die vom Libanon aus gegen Israel operiert.

Der Besuch des Kanzlers galt darüber hinaus der Sorge um die Menschen im Gazastreifen insgesamt sowie insbesondere den 200 Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Unter ihnen befinden sich mehrere Deutsche, in Tel Aviv sollte es deswegen ein Gespräch des SPD-Politikers mit den Angehörigen deutscher Entführungsopfer geben. Sie werden von der Sorge getrieben, dass die Geiseln der militärischen Taktik geopfert werden könnten. Viele Angehörige hoffen deshalb auf die Vermittlerrolle Deutschlands.

Israel bemüht sich seinerseits um eine Befreiung der Entführten. „Wir werden nicht eher ruhen, bis die Geiseln wieder zu Hause sind“, sagt Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Streitkräfte. Doch die Möglichkeiten seien eingeschränkt. Stephan Stetter, Nahostexperte und Konfliktforscher der Universität der Bundeswehr München, ergänzte: „Ich glaube, dass die Geiseln einer der Gründe sind, warum die militärische Strategie Israels bislang so unklar ist“. Die Armee befinde sich in einem Dilemma: Ein schneller Einmarsch in den Gazastreifen könnte den Tod der Entführten bedeuten.

Jordaniens König Abdullah verurteilt Gewalt „auf beiden Seiten“

Scholz verurteilte im Beisein von König Abdullah den Angriff der Hamas auf Israel erneut „aufs Schärfste“ und sprach der Terrororganisation das Recht ab, für die Palästinenserinnen und Palästinenser zu sprechen. Gleichzeitig galt seine Sorge der humanitären Lage im und am Gazastreifen. Abdullah II. ergänzte, Hunderttausende hätten dort keinen Zugang zu Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Dienstleistungen. „Wir arbeiten alle daran, diese extrem tragische und gefährliche Situation im Nahen Osten zu bewältigen“, betonte der König. Die Situation sei rechtlich wie humanitär inakzeptabel. „Die ganze Region steht am Abgrund.“

Abdullah verurteilte die Gewalt „auf beiden Seiten“, sprach also Israel und die Hamas an. Es müsse jetzt darum gehen, einen „bedeutenden politischen Prozess wiederherzustellen, der uns hinführt zu einer Zweistaaten-Lösung“, bekräftigte der König, der gleichzeitig einräumte: „Die Herausforderung ist gewaltig, aber unser Wille, das zu erreichen, muss da sein.“ Auch Deutschland und Staaten wie Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und die USA treten „für einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten ein“, der das Ergebnis unmittelbarer Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern sein müsse. Das Ziel sei ein „vollständig in den Nahen Osten integrierter Staat Israel“, der „Seite an Seite mit einem souveränen, lebensfähigen Staat Palästina zusammenlebt“.