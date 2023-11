Vermittler Katar sieht Feuerpause und Gefangenenaustausch in Reichweite

Vertreter der Terrorgruppe Hamas, aber auch israelische Medien sprechen von sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Ein Erfolg der Gespräche würde das kleine Emirat politisch aufwerten.

Die Hoffnungen auf eine Feuerpause nach mehr als sechs Wochen Krieg und fast 15.000 Toten im Gaza-Streifen ruhten in den letzten Tagen auf einem winzigen Land am Persischen Golf: Das Emirat Katar hatte als Vermittler die Verhandlungen in den letzten Wochen immer weiter in Richtung Übereinkunft vorangebracht. Tatsächlich meldete Jerusalem Post am späten Abend, dass sich die israelische Regierung und die Terrororganisation Hamas offenbar auf einen Deal verständigt haben. Danach gibt es eine Einigung nach dem Prinzip: Freilassung von Geiseln gegen eine Waffenruhe. Die Rede ist von einem Waffenstillstand von vier bis fünf Tagen, für den die Hamas im Gegenzug 40 Kinder und 13 Frauen freilassen würde. Gleichzeitig würden 150 bis 300 in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen werden.

Die Jerusalem Post beruft sich auf israelische Regierungskreise, fügt aber hinzu, dass über einzelne Details der Vereinbarung noch gesprochen werden müsse. Da es auch um den Austausch von Palästinensern gehe, müsse die komplette israelische Regierung zustimmen. Geplant sei, den Austausch über mehrere Tage in einzelnen Schritten durchzuführen.

Sprecher der Hamas sowie Medien in Katar und Israel hatten zuvor bestätigt, dass eine Einigung bevorstehe. Hamas-Chef Ismail Haniyeh sagte der Nachrichtenagentur Reuters, seine Palästinensergruppe habe ihre Antwort auf Vorschläge Katars an die Regierung in Doha geschickt. Eine Einigung sei nah. Fast wortgleich äußerten sich israelische Regierungsvertreter nach einem Bericht des israelischen Fernsehsenders Channel 12. Der katarische Nachrichtensender Al Dschasira meldete, die katarische Regierung werde die Vereinbarung verkünden. Wann das geschehen solle, war noch offen.

Mögliche Umrisse der Einigung im Gaza-Konflikt zeichnen sich bereits ab

Die Umrisse einer Einigung waren bereits erkennbar. Die Hamas soll 50 Geiseln freilassen, während Israel laut der US-Nachrichtenseite Axios 150 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen soll. Für den Austausch soll eine drei- bis viertägige Feuerpause organisiert werden, die auch der Lieferung von Hilfsgütern in den kriegszerstörten Gaza-Streifen dienen würde.

Eine zeitlich begrenzte Feuerpause und die Freilassung einiger Gefangener würden den Gaza-Krieg nicht beenden: Hamas-Kämpfer haben seit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober mehr als 200 Geiseln in ihrer Gewalt; in israelischen Gefängnissen sitzen Tausende palästinensische Häftlinge. Beide Seiten könnten eine Feuerpause nutzen, um ihre Truppen für neue Kämpfe zu rüsten. Doch eine Kampfpause würde die Kriegsparteien unter großen internationalen Druck setzen, die Waffenruhe zu verlängern, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern und diplomatischen Bemühungen für eine Konfliktlösung eine Chance zu geben.

Das Emirat Katar hat direkte Kontakte zur Hamas-Führung

Katar würde mit einer erfolgreichen Vermittlungsmission zwischen der Hamas und Israel einen diplomatischen Triumph feiern. Das Emirat hat direkte Kontakte zur Hamas-Führung, deren Mitglieder in Doha wohnen, und pflegt enge Beziehungen zum Iran, dem wichtigsten militärischen Unterstützer der Hamas. Katar finanzierte in den vergangenen Jahren mit Zustimmung Israels zudem die Hamas-Verwaltung in Gaza, was den Einfluss des Emirats auf die Palästinensergruppe noch steigert. Gleichzeitig hat Katar seit Jahren gute Verbindungen zu Israel und ist ein wichtiger Partner der USA am Golf.

Andere Nahost-Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) können weniger ausrichten, weil sie die Hamas wegen ihrer Zugehörigkeit zur islamistischen Bewegung der Muslim-Bruderschaft auf Distanz halten. Auch die Türkei spielte – anders als von Präsident Recep Tayyip Erdogan dargestellt – in den bisherigen Verhandlungen über eine Feuerpause nur eine Nebenrolle.

Katar hat bereits einen Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran vermittelt

Vor dem Gaza-Krieg gab es in der Region viel Kritik an der Zusammenarbeit Katars mit dem Iran und der Hamas. Doch sollte nun eine stabile Feuerpause vereinbart werden, dürfte sich die Regierung in Doha in ihrem Kurs bestätigt sehen. Im September hatte Katar bereits einen Gefangenenaustausch zwischen Teheran und den USA vermittelt. Mit einem Deal für Gaza würde das politische Gewicht des Emirats im Nahen Osten weiter steigen.

Auch die relativen Gewichte der Großmächte im Nahen Osten lassen sich an den Bemühungen um eine Feuerpause ablesen. Die USA sind in die Verhandlungen über die Waffenruhe eingebunden und setzen ihren Einfluss auf Israel in den Gesprächen ein. Präsident Joe Biden telefonierte vorige Woche zweimal mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani.

Dagegen spielt Russland, das mit seiner Militärhilfe für Syrien seit 2015 seine Ambitionen als Nahost-Macht signalisierte, im Gaza-Krieg keine Rolle. Auch von der aufstrebenden Weltmacht China ist wenig zu sehen. Zwar schickte Beijing einen Gaza-Sondergesandten in den Nahen Osten. Doch die diplomatischen Initiativen der chinesischen Regierung seien reine Symbolpolitik, sagt Joe Macaron, Nahost-Experte bei der US-Denkfabrik Wilson Center. „China hat keine Erfahrung als Vermittler im arabisch-israelischen Konflikt und kaum Einfluss auf die beteiligten Akteure“, sagte Macaron unserer Zeitung. Mit den Verhandlungen über die Gaza-Feuerpause könnte sich andeuten, wer auch bei künftigen Krisen im Nahen Osten wichtig sein wird.