Krieg in Nahost

18:18 Uhr

Verwandte einer Hamas-Geisel: "Ich will meine Schwester zurück"

Will ihre Schwester zurück: Roni Roman.

Plus Yarden Roman ist seit fünf Wochen eine Geisel der Hamas. Nun ist ihre Schwester Roni nach Deutschland gekommen, um politische Unterstützung einzufordern.

Von Rudi Wais Artikel anhören Shape

"Nein, wir wissen nichts." Roni Roman bangt seit mehr als fünf Wochen um ihre Schwester Yarden, die von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehalten wird. Fünf Wochen voller Sorge, voller Angst – aber auch fünf Wochen, in denen die Hoffnung nicht gestorben ist. Es habe Bewegung in den Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln gegeben, hat Benjamin Netanjahu gerade erst gesagt. Mehr wollte der Ministerpräsident allerdings nicht verraten: "Ich denke, je weniger ich darüber rede, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zustande kommt."

Nach Entführung durch Hamas-Terroristen: Roman vertraut auf ihre Regierung

Es sind Äußerungen wie diese, an die Angehörige wie Roni Roman sich klammern. An diesem Montag sitzt die Studentin der Betriebswirtschaft aus Tel Aviv im Foyer eines Münchner Hotels und erzählt, wie sie die vergangenen Wochen erlebt hat. Weil sie weiß, wie schnell die Aufmerksamkeit für die Schicksale der mehr als 200 anderen Geiseln nachlässt, ist eine Gruppe Angehöriger schon zum zweiten Mal nach Deutschland gekommen, um eben jene Aufmerksamkeit hochzuhalten. 21 Entführte haben nach ihren Angaben einen deutschen Pass – deutlich mehr als bisher angenommen. Das sind 21 Familien mit deutschen Wurzeln, die auf die Rückkehr ihrer Kinder, Eltern, Großeltern oder Ehepartner warten. "Ich hoffe, dass sich in den nächsten ein, zwei Wochen etwas tut", sagt Roni Roman im Gespräch mit unserer Redaktion. "Ich vertraue meiner Regierung."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen