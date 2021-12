Neuer Landwirtschaftsminister

vor 17 Min.

Cem Özdemir: Was Allgäuer Landwirte vom neuen Minister halten

Cem Özdemir wird in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Was erwarten Landwirte im Allgäu von ihm?

Plus Die Erwartungen an den neuen Landwirtschaftsminister sind hoch. Kann der Grünen-Politiker, der sich selbst als "Anwalt der Bauern" bezeichnet, diese erfüllen?

Von Tobias Schuhwerk

Bislang trat er vor allem als Außenexperte bei den Grünen in Erscheinung. Künftig will Cem Özdemir (55) als frisch gebackener Bundeslandwirtschaftsminister „oberster Anwalt der Bauern und Tierschützer“ sein, wie er selbst sagt. Der Sozialpädagoge ist der erste türkischstämmmige und der erste vegetarische Politiker in dieser Funktion. Was halten Bäuerinnen und Bauern aus dem Allgäu von ihm? Und welche Wünsche adressieren sie an den Nachfolger von Julia Klöckner (48, CDU)?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen