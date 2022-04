Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland streitet trotz klarer Gegenbeweise weiter ab, für die Gräuel von Butscha verantwortlich zu sein. Nun wurde bekannt, dass unter anderem dem Bundesnachrichtendienst abgefangene Funksprüche aus Butscha vorliegen, die russische Kriegsverbrechen belegen – und die darauf hindeuten, dass es sich nicht um die Gewaltexzesse einzelner Soldaten handelte, sondern um gezielte Aktionen. Es gibt einen Unterschied, ob Grausamkeit zum militärischen Konzept gehört oder ob es sich um Auswüchse Einzelner handelt, schreibt Margit Hufnagel in ihrem Kommentar. Deshalb sei es so wichtig, dass die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrecher angeklagt werden.

Der Tag: Die Diskussionen um weitere Sanktionen des Westens gehen weiter, auch das EU-Parlament hat nun einen sofortigen Lieferstopp von Öl, Kohle und Gas aus Russland gefordert. Bisher spricht sich unter anderem Deutschland gegen ein derart weitreichendes Embargo aus. Wo es aber Einigkeit gibt: Die Nato wird die Ukraine mit weiteren Waffen unterstützen. Und dieses Mal soll es auch um schwere Waffen gehen, also etwa Panzer. Es handelt sich damit um einen Kurswechsel, denn eine Lieferung derartiger Waffen hatte die Nato lange abgelehnt. Zu groß sei das Risiko einer Ausweitung des Kriegs auf Nato-Territorium, hieß es. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die Lieferung von schweren Waffen wiederholt gefordert. Aktuell geht die Führung der Ukraine von einer großen Offensive des russischen Militärs im Osten des Landes aus. Moskau baue weiter Kampfkraft auf, um seine Ambitionen im Donbass-Gebiet zu verwirklichen, warnte Selenskyj.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Auch der polnische Militäranalyst Konrad Muzyka hält die aktuell verhältnismäßig ruhige Lage für trügerisch. "Die Einheiten, die Russland abgezogen hat, werden in die Gebiete Charkiw-Isjum und in den Donbass verlegt", so der Experte. "Die Kräfte südlich von Isjum haben bereits eine neue Offensivachse in Richtung Barnikowo eröffnet". Manche Beobachter sehen darin den Beginn der "zweiten Welle" des russischen Angriffskrieges, erklärt Ulrich Krökel in seinem Artikel. Die meisten Fachleute erwarten die Offensive für dieses Wochenende.

Weiterhin fliehen viele Menschen aus der Ukraine, auch nach Deutschland. Viele Menschen reagieren mit großer Hilfsbereitschaft und Solidarität. Immer wieder kommt die Frage auf: Werden die Menschen aus der Ukraine anders behandelt als Geflüchtete 2015? Darüber spricht Migrationsforscherin Magdalena Nowicka im Interview mit Katja Neitemeier – und sagt, welche Debatten noch auf die Gesellschaft zukommen.

Die Region: In diesem Krieg stehen sich Russen und Ukrainer als Feinde gegenüber. Auch in Augsburg leben Menschen aus beiden Ländern, hier arbeiten sie zusammen, etwa bei den Augsburger Philharmonikern. Violinistin Anastasia Rechert stammt aus Odessa in der Ukraine, Dirigent Ivan Demidov kommt aus St. Petersburg in Russland. Im Doppel-Interview sprechen die beiden mit Veronika Lintner darüber, wie sie der Krieg in der Ukraine bewegt.

Im Landkreis Günzburg leben seit ein paar Tagen 82 Waisenkinder, teils schwer körperlich und geistig behindert, die aus der Ukraine evakuiert wurden. Das "Projekt Zuflucht" war erfolgreich, und das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) erhielt dafür viel Zuspruch. Es gibt jedoch auch einige wenige kritische Stimmen, wie Manuel Liesenfeld, Pressesprecher des DRW, mitteilt. "Es sind Kommentare von Menschen, die sagen, ukrainische Kinder würden den Pflegebedürftigen in der Region ein Pflegebett wegnehmen. Aber das stimmt so nicht. Das Gebäude hier ist eine Flüchtlingsunterkunft. Keine Eingliederungshilfe nach deutschem Standard." Die ganze Geschichte hat meine Kollegin Sophia Huber aufgeschrieben.

In Belarus übt sich Machthaber Alexander Lukaschenko in leisen Absetzbewegungen vom Kriegsherrn Wladimir Putin – doch mit der Schaukelpolitik von einst ist nichts mehr zu gewinnen.

Will sich Lukaschenko an Putin rächen?

Deutschland gibt grünes Licht für bewaffnete Drohnen: Die Bundeswehr rüstet massiv mit der israelischen Heron TP auf. Das hat es mit der Kriegswaffe auf sich.

140 Heron TP für Bundeswehr: Deutschland rüstet mit bewaffneten Drohnen auf

In den vergangenen Tagen wurde es immer wieder laut am Himmel. Leser fragen sich, ob der Fluglärm mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.

Ein Lkw-Fahrer klebte auf seine Wagentüren unter anderem ein Z als Zeichen der Unterstützung des russischen Ukraine-Krieges. Warum das in Deutschland strafbar ist.

"Z" und "Fuck Nato": Lkw-Fahrer billigt Ukraine-Krieg – ihm droht Gefängnis

