Stiko empfiehlt Novavax: So funktioniert der Impfstoff

Bisher fragte niemand, was denn in all den anderen Impfstoffen - Masern, Tetanus, Diphterie, Keuchusten, Polio usw. - drinnen ist. Man ließ sich impfen und hat damit erreicht, dass bei uns viele gefährliche Krankheiten besiegt oder in den Griff gebracht wurden. Nur deshalb bleibt die westliche Bevölkerung relativ gesund, es gibt eine minimale Kinder-/Säuglingssterblichkeit und wir leben länger als noch vor 100 Jahren. In anderen Ländern, wo es diese Impfungen nicht gibt, wissen wir ja, wie es mit Kindersterblichkeit aussieht! Das haben sich all diese Impfgegner wahrscheinlich noch nie bewusst gemacht.

Was soll also diese ewige Diskussion von ungebildeten Möchte-Gern-Medizinern, die sich ja alle super auskennen, weil sie mal einen 10 Minuten youtube-Film zum Thema gesehen haben.

