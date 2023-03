Parlamentswahlen 2023 in Finnland: Alle Infos im Überblick

2023 wählt Finnland ein neues Parlament. Ein Überblick über Wahltermin, die Parteienlandschaft in Finnland und aktuelle Umfragewerte zu den Parlamentswahlen 2023.

Zum 39. Mal in der Geschichte stehen in Finnland dieses Jahr Parlamentswahlen an. Alle, die unter den rund 5,5 Millionen Finninnen und Finnen wahlberechtigt sind, sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Der Wahltermin steht fest: Es ist Sonntag, der 2. April 2023. Was gibt es noch über die Parlamentswahlen in Finnland zu wissen? Hier finden Sie einen Überblick über alle Infos zu den Finnland-Wahlen 2023.

Wer regiert aktuell in Finnland?

Finnland ist eine parlamentisch-demokratische Republik. Es gibt einen Regierungschef und ein Staatsoberhaupt. Finnlands aktuelles Staatsoberhaupt ist Sauli Niinistö (Nationale Sammlungspartei). Er wurde bei den Präsidentschaftswahlen 2018 für eine Dauer von sechs Jahren gewählt. Die aktuelle Regierungschefin Finnlands ist Sanna Marin (Sozialdemokratische Partei Finnland), seit 2019 Ministerpräsidentin des Landes. Bei ihrem Amtsantritt war sie die jüngste Regierungschefin weltweit. Der oder die Ministerpräsidentin wird direkt vom Parlament gewählt.

Wie laufen die Parlamentswahlen 2023 in Finnland ab?

Rund 200 Sitze gibt es im finnischen Parlament. Die Abgeordneten werden über das Verhältniswahlrecht – also über Listen der Parteien – gewählt. Insgesamt gibt es in Finnland 13 Wahlkreise. Jeder und jede finnische Staatsbürgerin über 18 darf bei den Parlamentswahlen 2023 seine oder ihre Stimme abgeben. Am 5. April 2023 wird das offiziell bestätigte Wahlergebnis der Parlamentswahlen bekannt gegeben.

Welche Parteien gibt es in Finnland?

Seit den Parlamentswahlen 2019 sind neun verschiedene Parteien im finnischen Parlament vertreten. Hier ein Überblick über die Parteien inklusive der politischen Ausrichtung:

Sozialdemokratische Partei Finnland ( SPD ): Mitte-links

( ): Mitte-links Partei der Finnen/Perussuomalaiset (PS): Rechts

Nationale Sammlungspartei/Kokoomus (KOK): Mitte-rechts

Zentrumspartei Finnlands (Kesk): Mitte

(Kesk): Mitte Grüner Bund (Vihr): Links-liberal

Linkes Bündnis/Vasemmisto (Vas): Links

Schwedische Volkspartei Finnlands (SFP-RKP): Liberal

(SFP-RKP): Liberal Christdemokraten (KD): Mitte-rechts

Bewegung Jetzt/Liike Nyt (LIIK): Mitte-rechts

Umfragewerte: Wie sieht die Prognose für die Finnland-Wahl 2023 aus?

Nach Erhebungen des finnischen Meinungsforschungsinstituts Taloustutkimus von Ende Februar 2023 ist die Nationale Sammlungspartei mit rund 20,8 Prozent aktuell die führende Partei, was Umfragen angeht. Knapp dahinter mit 19,9 Prozent folgt die finnische SPD, der auch Ministerpräsidentin Sanna Marin angehört. Ebenfalls mit nur wenig Prozentpunkten Abstand liegt die PS, Partei der Finnen, mit 19 Prozent. Im einstelligen Prozentbereich bewegt sich die Zentrumspartei Finnlands (Kesk) mit 9,5 Prozent, das linke Bündnis kommt auf neun Prozent. Nur knapp darauf folgt der Grüne Bund (Vihr) mit 8,9 Prozent.

Wie oft wird in Finnland gewählt?

In Finnland finden alle vier Jahre Parlamentswahlen statt. So auch 2023 wieder. Präsidentschaftswahlen finden dagegen alle sechs Jahre statt: zuletzt im Jahr 2018. 2024 steht in Finnland also die nächste Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten an.