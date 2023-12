Nikki Haley: Die pragmatische Trump-Herausforderin

Die frühere UN-Botschafterin der USA will für die Republikaner gegen Präsident Joe Biden antreten. Doch Trump ist meilenweit in Führung. Haley könnte eine langfristigere Agenda verfolgen.

Was macht erfolgreiche Politiker oder Politikerinnen aus? Natürlich, sie sollten als kompetent, charismatisch und sympathisch wahrgenommen werden. Aber eine große Portion Pragmatismus ist auch nicht zu verachten. Nikki Haley ist pragmatisch in einem Ausmaß, das ihre Gegner als Opportunismus geißeln. Und sie verfügt über eine gut gefüllte Wahlkampfkasse.

Aber reicht das, um sich bei den Republikanern gegen den haushoch führenden Ex-Präsidenten Donald Trump durchzusetzen und Anfang November 2024 US-Präsident Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl herauszufordern? Schwer vorstellbar, auch wenn die 51-Jährige zuletzt an Boden gewann und sich anschickt, den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, von Platz zwei zu verdrängen.

Nikky Haley ist Tochter indischer Einwanderer

Ehrgeiz und der Wille, sich zu integrieren – diese Eigenschaften halfen Nimrata Nikki Randhawa, so hieß Nikki Haley früher, voranzukommen. Die Tochter indischer Einwanderer, geboren in Bamberg (South Carolina), studierte, baute ein eigenes Unternehmen auf. Als konvertierte Christin wechselte Haley schließlich in die Politik. Ihre Basis fand sie in der ultrakonservativen Tea-Party-Bewegung der Republikaner. Trotz einiger „Parteifreunde“, die sich an ihrem Bekenntnis zum Christentum abarbeiteten, machte sie eine bemerkenswerte Karriere.

Haley war die erste Frau, die South Carolina als Gouverneurin regierte. Weltweit bekannt wurde sie von Anfang 2017 bis April 2018 als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Diese Aufgabe endete nach einem Zwist mit Präsident Donald Trump über Sanktionen gegen Russland. Ausdruck des distanzierten Verhältnisses zwischen den beiden Politikern. Distanziert, aber nicht zerrüttet, wie Trumps relativ sanfter Umgang mit seiner aktuellen Konkurrentin zeigt. „Folge deinem Herzen“, soll Trump ihr geraten haben, als Haley – die mit einem Offizier der Nationalgarde verheiratet ist und zwei Kinder hat – ihm eröffnete, dass sie gegen ihn antreten werde.

Haley könnte sich mit gutem Ergebnis für die Wahlen 2028 in Stellung bringen

Trump dürfte sich sicher sein, dass ihm die Frau, die vor der Kamera eine gute Figur macht, nicht gefährlich wird. Doch wie sieht Nikki Haleys Rechnung aus? Glaubt sie an ihre Chance? Oder ist es ihr Ziel, sich mit einem guten Ergebnis für die Präsidentschaftswahlen 2028 in Position zu bringen? Dann wäre ein hervorgehobener Platz in einer möglichen Regierung Trump von Vorteil – und sehr pragmatisch.

