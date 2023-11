Weltstar Shakira droht eine Gefängnisstrafe

Die kolumbianische Sängerin steht wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vor Gericht. Musikalisch und privat läuft es nach einem großen Skandal wieder prächtig für sie.

An diesem Montag wird es ernst für Shakira. Die kolumbianische Sängerin muss dann im Landgericht Barcelona auf der Anklagebank Platz nehmen und sich wegen des Vorwurfs des millionenschweren Steuerbetrugs in den Jahren 2012 bis 2014 verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft. Zudem soll der Weltstar 23,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Die 46-jährige „Shak“, wie sie von ihren Fans genannt wird, sieht all dem gelassen entgegen und beteuert, sie sei unschuldig. Ihre Anwälte haben aber noch bis zum Urteilsspruch Zeit, um im letzten Moment vielleicht doch mit den Anklägern einig zu werden und eine drohende Verurteilung abzuwenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In Finanznöte würde die Königin des Latin Pop zumindest nicht geraten. Auch nach ihrer skandalträchtigen Trennung von Fußballstar Gerard Piqué, der sie und die beiden gemeinsamen Kinder für eine sehr viel jüngere Frau sitzen ließ, ist Shakira gut im Geschäft. Vor allem, weil sie es schaffte, die Enttäuschung durch ihre große Liebe musikalisch zu Welterfolgen zu verarbeiten.

In ihren Songs schießt Shakira gegen ihren Ex, Gerard Piqué

Selbst mit Trennungsschmerz lässt sich halt noch Geld machen. In ihren Songs schießt sie scharf gegen ihren Ex-Partner, mit dem sie mehr als zehn Jahre liiert war. „Die Frauen weinen nicht mehr, die Frauen rechnen ab“, singt Shakira. Zu Piqués neuer Flamme sagte sie hämisch: „Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht.“

Nach der Trennung im Sommer 2022 zog Shakira nach Miami. Ihre Anwälte setzten durch, dass sie das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder Sasha und Milan erhielt. Denen gehe es in den USA besser als in Spanien, sagte sie in einem Interview: „Noch nie habe ich meine Söhne so glücklich gesehen. Sie können, anders als in Barcelona, rausgehen, ohne dass sie von Paparazzi verfolgt werden. Sie können hier ein normales Leben führen.“

Lesen Sie dazu auch

Im kommenden Jahr will Shakira auf Welttournee gehen

Doch im fernen Spanien braut sich weiteres Unheil zusammen. Die Steuerfahnder haben Shakira, die mit Hits wie „Waka Waka“ und „Hips Don't Lie“ berühmt wurde, wegen eines weiteren mutmaßlichen Betrugs angezeigt. Es wird inzwischen auch noch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Jahr 2018 ermittelt.

Shakira zeigt sich unbeeindruckt, arbeitet an einem neuen Album und will 2024 wieder auf Welttournee geben. Eine Gefängnisstrafe ist in ihren Plänen jedenfalls nicht einkalkuliert.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit dem Strafverteidiger Walter Rubach an – unter anderem zu der Frage: "Warum verteidigen Sie Mörder und Sexualstraftäter?" Die Folge können Sie sich hier anhören: