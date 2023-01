So schlägt sich der neue Verteidigungsminister auf seiner ersten Mission

Der Kanzler schickt Verteidigungsminister Boris Pistorius mit fast leeren Händen zur Ramstein-Konferenz. Wie schlägt sich der SPD-Politiker dort?

Da war er wieder – der Vorwurf aus dem Ausland an die deutsche Politik im Streit um Leopard-Panzer für die Ukraine: „Warum zögert Berlin in dieser Frage so?“, fragt eine US-Reporterin den neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande der internationalen Ramstein-Konferenz. Der SPD-Politiker kontert in sicherem Englisch: „Wir sind nicht wirklich zögerlich, wir sind einfach sehr vorsichtig, dabei alle Pros und Contras abzuwägen.“

Es ist der erste große Auftritt von Boris Pistorius auf der Weltbühne. Die Luftwaffen-Basis Ramstein liegt zwar auf deutschem Boden, aber politisch ist sie amerikanisches Territorium. Schon zwei Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine lud der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin seine Nato-Partner in das europäische Hauptquartier der amerikanischen Air Forces in der Nähe von Kaiserslautern. Pistorius wirkt an seinem gerade mal zweiten Tag im Amt trotz des hohen Drucks auf Deutschland in der Ukraine-Frage deutlich selbstsicherer als Verteidigungsminister als seine glücklose Vorgängerin Christine Lambrecht.

Der langgediente SPD-Politiker aus der niedersächsischen Landespolitik muss in Ramstein vor allem seinen neuen Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz, gut aussehen lassen, der in der Panzerfrage nicht nur bei der deutschen Opposition und seinen Koalitionspartnern in der Kritik steht. Fast noch härter fällt der Unmut im Ausland aus.

Boris Pistorius tritt in Ramstein ohne eine Panzer-Lieferungsgenehmigung auf

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte vor der Konferenz gedroht, Polen werde notfalls auch ohne deutsche Genehmigungen Leopard-Panzer in die Ukraine liefern: „Die Zustimmung ist hier zweitrangig. Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen oder wir werden selbst das Richtige tun.“ Und den neuen Minister Pistorius strafte Morawiecki mit offener Verachtung: „Er ist ein enger Mitarbeiter des Symbols der Schande, Gerhard Schröder – einer, der die ganze Zeit mit Putin redet, plaudert, als wäre nichts gewesen“, sagte der Politiker der nationalistischen Pis-Partei. Politprofi Pistorius ließ die polnischen Drohungen abperlen: Diese Position sei in Ramstein nicht vorgebracht worden und es stehe jedem Partner gerne frei, als Vorbereitung schon mal ukrainische Militärkräfte an den Leopard-Panzern auszubilden.

Pistorius’ Mission war aber, den Eindruck zu zerstören, dass Deutschland mit seiner skeptischen Haltung zu Panzerlieferungen inzwischen international isoliert sei. Dass der Kanzler, der immer vor deutschen Alleingängen bei Waffenlieferungen gewarnt hatte, längst auf einem Alleingang unterwegs zu sein scheint. „Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch“, behauptet Pistorius. „Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute dargelegt habe: Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen.“ Dass allerdings bei allen bislang bekannten Stimmen die Gründe dafür klar überwiegen, verschweigt der SPD-Mann.

Ohne die Liefergenehmigung des Kanzlers im Gepäck bleibt Pistorius in Ramstein nur übrig, auf Zeit zu spielen: Um „vor der Lage zu sein“, leitet sein Ministerium alles für eine möglichst schnelle Leopard-Lieferung an die Ukraine vor, sagt er. „Das ist die Vorbereitung auf einen Tag, der möglicherweise kommen mag“, sagt er. Damit dürfte wohl den Letzten klar sein: Nach einer Anstandsfrist für den getriebenen Kanzler sind auch Leopard-Panzer-Lieferungen an die Ukraine auch aus deutschen Beständen nur mehr eine Frage der Zeit. Und von Pistorius’ Geschick dürfte abhängen, ob dabei für die Ukraine unter dem Strich nicht noch mehr wertvolle Zeit verloren geht.

Rodrich Kiesewetter sieht den Kampfpanzer Leopard als kriegsentscheidendes Gerät an

Die ist kostbar, wie der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zu bedenken gibt. „Für die Befreiung von Staatsgebiet würden Leopard-Panzer ab einer Anzahl von 100 bis 150 Stück im Verbund mit Schützen- und Transportpanzern eine Wende einleiten“, sagt der frühere Bundeswehr-Oberst. „Die Panzer sind notwendig, damit die Ukraine Gebiete befreien und somit Menschenleben retten kann“, betont Kiesewetter, der seit vielen Monaten zu den härtesten Kritikern der zögerlichen Haltung des Bundeskanzlers zählt.

„Bislang hat sich Deutschland durch die Haltung von Scholz, alle Bestrebungen zu verzögern und zu blockieren, immer mehr isoliert und erheblich an Vertrauen und Reputation bei unseren Partnern verloren“, betont er. „Je früher und substanzieller wir also Waffen wie Kampfpanzer Leopard senden, umso rascher kann die Ukraine diese Position erreichen und somit den Krieg beenden.“

Von Pistorius, dessen Antrittsworte am Vortag Kieswetter noch als richtige Folgerungen gelobt hatte, ist der Oppositionspolitiker enttäuscht. „Er setzt keine Akzente und teilt keine Haltung in der Leopard-Frage mit.“ Pistorius setze nur die bisherige Linie fort, auf unterschiedliche Meinungen der Partner zu verweisen. „Angesichts der öffentlichen Statements unserer Partner, der mittel- und osteuropäischen Staaten, der Balten und skandinavischen Staaten, zu einer europäischen Leopard-Allianz verwundern mich die Aussagen des Verteidigungsministers doch sehr“, sagt Kieswetter. Und gar sprachlos mache es ihn, dass die Regierung erst jetzt eine Bestandsliste an Leopard 1 und 2 in Bundeswehr- und Industriebeständen in Auftrag gebe. „Es ist peinlich und erschreckend, dass Deutschland dies knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn offenbar erst einfällt“, sagt Kiesewetter. Er hoffe, dass Pistorius doch noch für die Panzer-Lieferungen eine Führungsposition übernehme, sagt der Unionspolitiker. „Er sollte sich rasch vom Kanzleramt emanzipieren!“