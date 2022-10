Steinmeier fordert Deutsche zum Zusammenhalt auf

In einer Rede forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die deutschen Bürger zum Zusammenhalt auf. Nur so könne Deutschland den aktuellen Belastungen gewachsen sein.

"Jeder Mensch in unserem Land, der am 24. Februar aufwachte und die Bilder sah von Raketeneinschlägen in Kiew, von Panzerkolonnen auf ukrainischen Straßen, von der russischen Invasion auf breitester Front – jeder, der mit diesen Bildern erwachte, wusste: An diesem Morgen war die Welt eine andere geworden." So begann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitagvormittag in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Steinmeier rief zum Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft auf – trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste. Sein Motto war: "Alles stärken, was uns verbindet".

Steinmeier: Kriegsbeginn in Ukraine war Epochenbruch

Der Bundespräsident war vor wenigen Tagen selbst in der Ukraine. Der 24. Februar sei ein Epochenbruch gewesen. "Er hat auch uns in Deutschland in eine andere Zeit, in eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt", so Steinmeier. Er habe zu schweren wirtschaftlichen Verwerfungen, einer Energiekrise und explodierenden Preisen geführt.

Die Welt ist auf dem Weg in eine Phase der Konfrontation. Auch Chinas wirtschaftlicher und politischer Machtanspruch sei dabei ein wichtiger Faktor. Doch das Bemühen um Kooperation dürfe die Welt – trotz Krieg und Krise – nicht aufgeben.

Aber was bedeutet das alles für Deutschland? "Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu", so Steinmeier. Um in dieser Zeit zu bestehen, könne Deutschland auf die Kraft und Stärke bauen, die es sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. "Wir sind wirtschaftlich stark, stärker als viele andere. Wir haben gute Forschung, starke Unternehmen und einen leistungsfähigen Staat. Wir haben eine große und starke Mitte in unserer Gesellschaft", gab sich der Bundespräsident trotzdem zuversichtlich.

"Wir brauchen keine Kriegsmentalität – aber was wir brauchen, ist Widerstandsgeist und Widerstandskraft", sagte Steinmeier. Dazu gehöre eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr. "Wir sind in der Pflicht, unseren Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten."

Steinmeier sichert Ukraine Unterstützung zu

Deutschland werde die Ukraine unterstützen, solange es nötig sein wird. "Wir unterstützen sie militärisch – ihr Präsident hat mir gerade berichtet, wie lebensrettend die deutschen Luftverteidigungssysteme sind. Wir unterstützen sie finanziell und politisch. Und wir unterstützen sie ganz akut beim schnellen Wiederaufbau nach Russlands niederträchtigen Angriffen auf Strom, Heizung, warmes Wasser, auf alle lebenswichtigen Infrastrukturen vor dem nahenden Winter", so Steinmeier.

Steinmeier: Zerreißprobe für Deutschland

Ein Konfliktinstrument seien Sanktionen gegen Russland. "Ja, Sanktionen haben Kosten, auch für uns", gab er zu. Steinmeier sprach von einer Zerreißprobe, auch für die deutschen Bürger. Sie fordere jeden einzelnen. Die Bürger müssten in den nächsten Jahren Einschränkungen hinnehmen. "Diese Krise verlangt, dass wir wieder lernen, uns zu bescheiden", so der Bundespräsident. Doch: "Energie mag teurer werden, aber Freiheit ist unbezahlbar."

"Unser Staat lässt Sie auch in dieser Zeit nicht allein", verspricht Steinmeier. Er setze seine Kraft ein, um denen zu helfen, die es allein nicht schaffen. Entlastungspakete, Abwehrschirm, Gaspreisbremse, Wohngeld und Unterstützungsleistungen für Unternehmen würden das beweisen.

Steinmeier fordert in Rede Zusammenhalt

Steinmeier forderte von den deutschen Bürgern Zusammenhalt. "Wir stehen heute zum ersten Mal in der Geschichte des vereinten Deutschlands gemeinsam an einem Scheidepunkt. Trauen wir uns zu, aufzubrechen in die neue Zeit? Sind wir gewappnet für das, was von uns gefordert wird?", so der Bundespräsident.

Er sei überzeugt, dass aus dieser Herausforderung eine neue Stärke, eine neue Einheit wachsen könne. "Wenn wir zusammenhalten, wenn wir Mut und Ehrgeiz beweisen, dann bin ich mir sicher: Dann werden wir unserer Aufgabe gewachsen sein", gab er sich hoffnungsvoll.

Steinmeier-Rede bei Veranstaltung mit Deutscher Nationalstiftung

Steinmeier hielt seine Rede ihm Rahmen einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung. Diese ist 1993 vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung gegründet worden. Als Stiftungszweck gibt sie an: das Zusammenwachsen Deutschlands fördern, die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas stärken und zu einer nationalen Identität in einem friedlichen, weltoffenen Deutschland beitragen.