Der Rücktritt von Mario Draghi lässt Italiens Rechte träumen

Ministerpräsident Draghi zieht die Konsequenzen aus der desaströsen Vertrauensabstimmung im Senat. Das Land könnte damit vor einer baldigen Neuwahl stehen.

Dass Mario Draghi emotional wurde bei seinem vorerst letzten Auftritt im italienischen Abgeordnetenhaus in Rom, das musste der stets kühl und abgeklärt wirkende 74-Jährige schon ausdrücklich bestätigen. Ausgiebig hatten ihm die Parlamentarier am Donnerstag mit Applaus Respekt gezollt – eine in Teilen scheinheilige Geste nach der mangelnden Unterstützung vom Vortag. Draghi schien eher verschlafen als gerührt, sagte dann aber ironisch: „Manchmal wird auch das Herz von Bankern weich.“ Die Herzen der Abgeordneten der italienischen Rechtsparteien dürften hingegen angesichts einer realistischen Machtoptionen höherschlagen.

Der italienische Ministerpräsident und frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) fasste sich kurz zum Abschied. Er werde nun dem Staatspräsidenten seine „Entscheidungen“ mitteilen, sagte der Römer, winkte mit beiden Händen in das Parlamentsrund und verschwand in Richtung Quirinal, zum Amtssitz des Staatsoberhauptes. Draghi sprach nicht von Rücktritt, denn dieses Ansinnen war ihm vergangene Woche bekanntlich vom Staatspräsidenten Sergio Mattarella verweigert worden.

So war es zu einer fünftägigen Besinnungspause und einer erneuten Abstimmung am Mittwochabend gekommen. Diesmal enthielten sich aber nicht nur die rebellische linksorientierte Fünf-Sterne-Bewegung. Die rechte Lega Matteo Salvinis sowie Silvio Berlusconis Forza Italia nutzten die Krise für ihre Zwecke. Sie blieben dem Votum fern. So kam Draghi im Senat zwar auf eine Mehrheit von 95 Ja-Stimmen bei 38 Nein-Stimmen. Angesichts von 321 Mitgliedern des Oberhauses war die Botschaft des Votums eindeutig: Die Regierung Draghi war nach 17 Monaten im Amt am Ende.

Die Wahlen könnten bereits im Herbst anstehen

Nach Draghis Rücktritt berief der Staatspräsident für den frühen Abend die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern zu sich. Beobachter werteten diesen Akt als Signal für die bevorstehende Auflösung der Kammern, die der Ausrufung von Neuwahlen vorangeht. Wie es in Rom heißt, ist Staatspräsident Mattarella daran gelegen, die Wahlen sobald wie möglich stattfinden zu lassen, damit die künftige Regierung genügend Zeit für das bis Jahresende zu verabschiedende Haushaltsgesetz hat. Die Rede war deshalb von einem Wahltermin Anfang Oktober oder schon Ende September.

Draghi und seine Regierung werden bis zur Bildung einer neuen Regierung im November oder Dezember die Amtsgeschäfte weiterführen. Im Frühjahr wären dann zum Ende der Legislaturperiode regulär Parlamentswahlen angestanden. Die Regierung Draghi, die formal nicht abgewählt wurde, könnte auch noch einige bereits vorbereitete Gesetze auf den Weg bringen. So ist zu hören, dass bei entsprechender Parlamentsmehrheit das 23-Milliarden-Euro-Hilfsdekret zur Unterstützung sozial schwacher Schichten und Unternehmen trotz der Krise verabschiedet werden soll.

Was die Einhaltung der Fristen für den Recovery Fund – dem Aufbaufonds der EU – angeht, könnte die EU diese Fristen bis zur Vereidigung einer neuen Regierung einfrieren. Italien hätte bei Einhaltung der Termine zum Jahresende eine Tranche von 19 Milliarden Euro erwarten können. Nach dem Rücktritt herrschte die Sorge, Italien sei ohne Draghi auch von den EU-Finanzierungen abgeschnitten. „Ein schwarzer Tag“ kommentierte Außenminister Luigi Di Maio. „Hier wurde mit der Zukunft der Italiener gespielt.“ Auch parteipolitisch hatte das Votum gegen Draghi Folgen. Zwei Minister, Maria Stella Gelmini und Renato Brunetta, kündigten ihren Austritt aus der Berlusconi-Partei Forza Italia an. Die Partei habe „ihre eigene Geschichte verraten“, sagte Gelmini.

Silvio Berlusconi spekuliert auf ein rechtes Wahlbündnis

Auslöser des Konflikts war die Entscheidung des 85 Jahre alten Berlusconi mit Draghi zu brechen und auf eine Neubildung der Regierung zu bestehen. Dies hatte Draghi ausgeschlossen. Er wollte ausschließlich einer Regierung der „nationalen Einheit“ vorsitzen, um nicht Opfer politischer Erpressungsversuche zu werden.

Berlusconi, der nun wieder eine zentrale Rolle im Politikbetrieb einnimmt, spekulierte zusammen mit Lega-Chef Salvini auf Neuwahlen, wie sie nun höchstwahrscheinlich sind. In Umfragen führt die postfaschistische Rechts-Partei „Fratelli d’Italia“ (FdI) von Giorgia Meloni mit rund 24 Prozent. In Rom wird damit gerechnet, dass sich Berlusconi mit den Rechtspopulisten von Lega und FdI für die Wahlen verbündet.