Diskutieren Sie mit Joe Kaeser über den Zustand unseres Landes

Joe Kaeser kommt zu unserem Live-Interview. Sie können dabei sein. Der Manager schaltet sich immer wieder in politische Debatten ein.

Er ist einer der führenden Manager Deutschlands. Immer wieder schaltet sich Joe Kaeser in politische Debatten ein, vor allem wenn es um das Erstarken rechtsradikaler Parteien geht oder sich in Deutschland wieder Antisemitismus breitmacht. Das Lebensmotto des einstigen Siemens-Chefs und heutigen Aufsichtsrats-Vorsitzenden von Siemens Energy und der Daimler Truck Holding AG lautet: „Wehret den Anfängen.“ Das ist für ihn „die klare Konsequenz aus der deutschen Geschichte, also dem Nationalsozialismus“. Unserer Redaktion sagte er einmal: „So etwas darf nie wieder passieren.“

Siemens war über 40 Jahre seine Heimat

Siemens war über 40 Jahre seine berufliche Heimat. Der Manager fragt sich, wie der Wohlstand in die nächste Generation weitergegeben werden kann und sich die Folgen der Digitalisierung bewältigen lassen. Natürlich beschäftigen ihn die Auswirkungen des Klimawandels. Deshalb setzt er sich für eine sozialökologische Marktwirtschaft ein, die Integration von Sozialstaat, Ökologie und innovativem Unternehmertum. Über diese und weitere Themen wollen wir mit Kaeser in der nächsten Ausgabe unserer Gesprächsreihe „Augsburger Allgemeine Live“ reden. Am Mittwoch, 10. Juli, stellt sich der Ex-Siemens-Chef den Fragen von Digitalreporterin Christina Heller-Beschnitt und Chefkorrespondent Stefan Stahl. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich beteiligen. Schreiben Sie uns schon jetzt an live@augsburger-allgemeine.de, welche Fragen Sie Kaeser stellen wollen. Oder seien Sie dabei und sichern sich Ihre Tickets unter augsburger-allgemeine.de/ticket. Die Schutzgebühr beträgt fünf Euro plus Servicegebühr. Veranstaltungsort in Augsburg ist der Turnierhof der Fürst Fugger Privatbank in der Maximilianstraße 38. Die Veranstaltung geht von 18.30 bis gegen 20 Uhr. Ihre Redaktion

