Olaf Scholz auf Tiktok: Zwischen Katzen und tanzenden Kindern

Olaf Scholz gibt sein TikTok-Debüt: Künftig wird er dort Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Sein erstes Video wirft allerdings eher Fragen auf, als Antworten zu geben.

Nachdem ein paar Sekunden lang die Füße der filmenden Person im Bild waren, fällt der Blick auf ein Sofa im Büro des Kanzlers, auf dem seine große schwarze Aktentasche liegt. Im Hintergrund ragt der Fernsehturm über die Dächer Berlins hinaus, dann der Schwenk zum Schreibtisch. Olaf Scholz grinst ein paar Sekunden regungslos in die Kamera. Dann ist es auch schon vorbei, das "Spektakel". Dreizehn Sekunden dauert das erste Video des Kanzlers auf dem sozialen Netzwerk TikTok. Untermalt von ulkiger Fagott-Musik. Der erste Blick "hinter die Kulissen"? Eher so mittel-aufschlussreich: Wie wird sich der Kanzler künftig dort präsentieren? Mit Reden an die Nation oder doch mit Selbstironie? Eines ist schon mal sicher: Tanzen wird er nicht.

Ein Blick ins Internet reicht, um zu merken, dass Olaf Scholz jedenfalls spät dran ist. Politikerinnen und Politiker in ganz Europa haben längst gemerkt, welche Strahlkraft die Plattform haben kann. Der französische Präsident Emmanuel Macron tauscht sich mit Nutzern auf TikTok über den Russland–Ukraine-Konflikt aus oder läutet mit einem Selfie-Video aus dem Boxstudio den Countdown für die Olympischen Spiele im eigenen Lande ein. Auch Joe Biden ist dabei. Der Kanzler blieb der chinesischen Plattform lange fern.

Die AfD sammelt auf TikTok Millionen Likes

Rechtsaußen hingegen ist TikTok für Politiker längst kein Neuland mehr: Maximilian Krah etwa, AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, versucht dort, mit markigen Sprüchen junge Wähler heranzuziehen: "Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau’ keine Pornos, wähl’ nicht die Grünen, geh’ raus an die frische Luft!" Laut einer Studie des Hamburger Politikberaters Martin Fuchs aus dem Oktober stammen sechs der zehn beliebtesten Politiker-Accounts in Deutschland von der AfD.

Nun ist also Olaf Scholz an der Reihe. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, der Kanzler werde über die eigene Arbeit und die der Bundesregierung informieren und einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Damit hofft der SPD-Politiker, auf einer Plattform Fuß zu fassen, die nach eigenen Angaben in Deutschland mehr als 21 Millionen Bürgerinnen und Bürger monatlich erreicht. Große Reichweite. Vor allem mit Blick auf die Europawahl im Juli, bei der das Wahlalter bei 16 Jahren liegt.

2021 sagte Olaf Scholz, er werde nicht tanzen

Jetzt wird Scholz auf TikTok also zwischen Videos tanzender Jugendlichen, Katzen und Outfit-Empfehlung zu finden sein. Inspiration kann er sich dafür in der SPD-Fraktion einholen: Viele seiner Kollegen und Kolleginnen drehen schon seit geraumer Zeit Kurzvideos.

Nur Tanzen möchte der Kanzler nicht: Als sein Sprecher kurz nach Amtseinführung 2021 vorschlug, der Kanzler werde künftig auch TikTok-Tänze darbieten, erntete Hebestreit böse Blicke seines Chefs. Die Zukunft wird zeigen, wie der Kanzler zum damaligen Vorschlag seines Sprechers heute steht.