"Es war mir eine echte Ehre": Anne Will verabschiedet sich von ihrem Publikum

Ein letztes Mal führte Anne Will am Sonntag durch ihre Talkshow. "Danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung", sagte Robert Habeck im Studio. Auch im Netz blickten ehemalige Gäste auf die Show zurück.

Am Sonntag-Abend ging in der ARD eine Talk-Show-Ära zu Ende. Anne Will moderierte die letzte Ausgabe ihrer gleichnamigen Fernsehsendung. 16 Jahre lang interviewte Will in 553 Ausgaben Kanzlerinnen, Minister und Abgeordnete. Angela Merkel war gleich mehrmals für Einzelinterviews zu Gast, auch Olaf Scholz stellte sich ihren Fragen. Dabei war die Show immer auch ein Quoten-Erfolg: Laut NDR sahen 2022 im Schnitt mehr als 3,6 Millionen Menschen (Marktanteil 15,1 Prozent) den Polit-Talk.

Ihre letzte Sendung war ein Rückblick auf ereignisreiche Monate. "Wir kehren nochmal alles zusammen, was es in diesem Jahr an Krisen, an großen Linien, an Kriegen gab", sagte Will zum Beginn der Sendung. Darüber diskutierten gewohnt prominente Gäste. Robert Habeck war zu Gast, der Schrifsteller Navid Kermani, die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub und Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum. Gesprächsbedarf gab es genug: Krieg in Nahost und in der Ukraine, Haushaltskrise, der Klimawandel. Doch so dramatisch die Themen auch waren, so unaufgeregt und gewohnt präzise führte Will durch die Sendung: Konfrontativ ("Ich bin erschüttert, Herr Habeck"), aber nie unhöflich. Mit Dissens zwischen den Gästen, aber ohne Streit.

Ihre Interviewpartner verabschiedeten sich in einem für Wills Talkshow ungewohnt emotionalen Moment von der Talkmasterin. "Bevor Sie jetzt das Schlusswort sagen, möchte ich einmal sagen: Dankeschön", sagte Kermani. "Danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung", legte Robert Habeck nach. "Das war schon stilprägend". Will selbst blieb gefasst und bedankte sich bei ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. "Wir haben ja doch etliche Stunden miteinander verbracht", sagte sie. "Es war mir eine echte Ehre".

Zur beruflichen Zukunft von Anne Will ist bisher wenig bekannt

Auch im Netz blickten ehemalige Talk-Gäste und Zuschauer auf die Show zurück. "Eine der schönsten Eigenschaften von Anne Will kam oft erst nach der Sendung zur Entfaltung: Ihre unerschöpfliche Freude am Lachen", schrieb beispielsweise der CDU-Politiker Norbert Röttgen auf X, vormals Twitter. "Liebe Anne Will, bei allem, was jetzt an neuen Herausforderungen kommt: Erhalten Sie sich diese Freude!"

Zur beruflichen Zukunft der Journalistin ist bisher wenig bekannt. Im Januar hatte der NDR, der für "Anne Will" in der ARD zuständig ist, mitgeteilt, dass sie neue Projekte angehen wolle, "über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet". Bekannt ist bisher nur die Zukunft ihrer Show: Ex-Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernimmt den Sendeplatz. Titel der Show: Caren Miosga.

