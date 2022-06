Türkei

11:08 Uhr

Türkischer Präsident Erdogan plant Angriff auf Kurden in Syrien

Plus Die Türkei will in das kurdische Gebiet Rojava in Syrien einmarschieren. Selbst die USA und Russland können den türkischen Präsidenten wohl nicht aufhalten.

Von Thomas Seibert

Für die einen steht der Name „Rojava“ für Selbstbestimmung und Demokratie – für die anderen ist der Begriff gleichbedeutend mit Terrorismus. Rojava – auf Kurdisch: der Westen – ist das Autonomiegebiet, das sich die Kurden in Syrien zwischen dem Ostufer des Euphrat und der Grenze zum Irak aufgebaut haben. Die syrischen Kurden konnten sich wegen ihrer Herrschaft über die Gegend und ihres Bündnisses mit den USA bis vor kurzem als Gewinner des syrischen Bürgerkrieges sehen. Doch jetzt müssen sie mit einem neuen Einmarsch des nördlichen Nachbarn Türkei rechnen.

