Scholz und Selenskyj unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Olaf Scholz und Wolodymyr Selenskyj haben ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Damit verpflichtet sich Deutschland zu langfristigen Hilfen für die Ukraine.

Deutschland hat sich als zweites G7-Land nach Großbritannien zu langfristigen Hilfen für die Ukraine verpflichtet. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben am Freitag in Berlin ein entsprechendes bilaterales Abkommen unterzeichnet. Es handle sich laut einem deutschen Regierungssprecher um eine "Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung" der Ukraine. Details dazu gab es zunächst nicht.

Das Abkommen soll die Zeit überbrücken, bis die Ukraine Mitglied in der Nato wird. Bislang ist eine Aufnahme in das Militärbündnis aber nicht in Sicht. Scholz sprach auf X von einem "historischen Schritt". Deutschland werde die Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges weiterhin unterstützen.

Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und Ukraine: Frankreich soll folgen

Bereits Anfang des Jahres hatte das von Russland angegriffene Land ein solches Abkommen mit Großbritannien geschlossen. Am Freitagabend will Selenskyj mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein weiteres Sicherheitsabkommen in Paris unterzeichnen. Im Juli 2023 hatten die G7-Staaten der Ukraine am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius "langfristige Sicherheitszusagen" in Aussicht gestellt. Am Samstag ist Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast, wo er eine Rede halten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen will.

