Ukraine-Treffen in Ramstein: Termin, Länder, Themen

US-Verteidigungsminister Austin hat zu einer Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt eingeladen - mehr als 30 Länder haben zugesagt. Was sind die Themen und Ziele des Treffens?

Um über den Krieg in der Ukraine zu beraten, lädt der US-Verteidigungsminister, Lloyd Austin, in der kommenden Woche zu einem Verteidigungsminister-Treffen in Deutschland. Das Treffen solle auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stattfinden, kündigte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag an. Welche Länder kommen nach Ramstein und was sind die Ziele der Konferenz?

Ukraine-Treffen in Ramstein: Wann ist der Termin?

Der Termin für das Ukraine-Treffen in Deutschland ist für den Dienstag, 26. April 2022, angesetzt.

Welche Länder kommen zum Ukraine-Treffen in Ramstein?

Bisher gibt es wenige Details zur Teilnehmerliste. Es würden aber nicht nur Nato-Staaten eingeladen, so das Ministerium. Das Treffen finde nicht unter dem Dach des Bündnisses statt.

Rund 40 Staaten seien zu dem Treffen eingeladen worden, teilte Kirby im Pentagon mit. Mehr als 30 Länder haben demnach bislang ihre Teilnahme an der Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein zugesagt. Welche Länder genau teilnehmen, erwähnte er nicht.

Dass so kurzfristig bereits mehr als 20 Länder zugesagt hätten, sei ein starkes Zeichen für die Bedeutung, die die USA und diese Staaten den Verteidigungsbedürfnissen der Ukraine einräumten, betonte Kirby am Freitag. Es stünden auch noch Antworten eingeladener Länder aus. Mittlerweile wurden wohl einige beantwortet, sodass mit mehr als 30 Nationen geplant wird.

Was sind die Ziele der Ukraine-Konferenz in Ramstein?

Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie die Ukraine dauerhaft sicher und souverän bleiben kann. Daher ist geplant, den Verteidigungsbedarf der Ukraine über den aktuellen Krieg hinaus zu besprechen. „Wir denken, dass es an der Zeit ist, auch diese Diskussion zu führen“, sagte Kirby. Außerdem solle es um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Die US-Regierung hatte zuletzt neue Militärhilfe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar angekündigt.

Warum findet die Konferenz im deutschen Ramstein statt?

Eine offizielle Begründung über den Ort der Konferenz nannte das Verteidigungsministerium nicht. Dass am Dienstag ausgerechnet in Deutschland über den Umgang mit der ukrainischen Sicherheit diskutiert wird, könnte aber mit einer möglichen Symbolwirkung zu tun haben. Das vermuten zumindest manche Medien. Denn bisher sperrt sich vor allem Deutschland gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Die Konferenz auf deutschem Boden könnte also auch als Einladung für Berlin gesehen werden, sich besonders mit der Thematik zu beschäftigen.