Bundesregierung zur Lieferung von Panzern an die Ukraine bereit

Die Bundesregierung will "Gepard"-Panzer an die Ukraine liefern. Sie sollen aus den Beständen des Rüstungsherstellers Krauss-Maffei Wegmann kommen.

Die Bundesregierung hat sich dazu bereit erklärt, eine Lieferung von Panzern des Typs "Gepard" an die Ukraine zu ermöglichen. Das berichtete die Deutschen Presse-Agentur. Die Panzer sollen aus den Beständen der Firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) kommen. Der Rüstungshersteller soll die technische aufgewerteten Panzer an die Bundeswehr verkaufen dürfen.

Krauss-Maffei Wegmann besitzt "Gepard"-Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehrabwehr der Bundeswehr. Die Zahl der Panzer soll sich im mittleren zweistelligen Bereich befinden.

Bundesregierung ermöglicht Panzer-Lieferung an die Ukraine

Laut Informationen der Welt hat auch Rheinmetall bei der Bundesregierung beantragt, 88 Panzer des Typs "Leopard" und 100 Panzer des Typs "Marder" an die Ukraine liefern zu dürfen. Krauss-Maffei Wegmann habe zudem die Lieferung von 100 Panzerhaubitzen beantragt.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht am Dienstagmorgen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung zur Waffenlieferung wurde im Vorfeld bekannt. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Vertreterinnen und Vertreter aus rund 40 Ländern eingeladen, um in Ramstein über den Krieg in der Ukraine zu beraten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch