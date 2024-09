Alle Informationen zur Nationalratswahl 2024 in Österreich

Seit etwa sieben Jahren stellt die Österreichische Volkspartei (ÖVP) den Bundeskanzler in Österreich. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz übernahm Karl Nehammer 2021 das Amt. Seine Partei regiert aktuell in einer Koalition mit den Grünen, die bei der Nationalratswahl 2019 viertstärkste Kraft wurden. Nach aktuellen Umfragen ist ein erneuter Wahlsieg der ÖVP unwahrscheinlich. Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) könnte die stärkste Partei werden.

Alles, was es über die Nationalratswahl 2024 in Österreich zu wissen gibt, finden Sie in diesem Überblick – vom Wahltermin über Umfragewerte und Prognosen bis hin zu der Parteienlandschaft in Österreich.

Wann finden die Wahlen 2024 in Österreich statt?

Die 28. Nationalratswahl in Österreich findet am Sonntag, 29. September 2024, statt. Dort wird die zweite Kammer des österreichischen Parlaments gewählt. Die letzte Nationalratswahl fand vor fünf Jahren am 29. September 2019 statt.

Der Nationalrat ist das zentrale Organ der Bundesgesetzgebung: Seine Zusammensetzung hat maßgeblichen Einfluss auf die Regierungsbildung und die Tagespolitik. Die 183 Abgeordneten des Nationalrats werden spätestens alle fünf Jahre nach einem Verhältniswahlrecht gewählt. Der Bundesrat – die zweite Kammer des Parlaments – wird nicht direkt gewählt. Seit dem 27. Juni 2023 hat er 60 Mitglieder (zuvor 61). Sie werden von den Landtagen der neun österreichischen Bundesländer entsandt.

Wahlberechtigt für die Nationalratswahl – und sämtliche andere Wahlen in Österreich – ist, wer die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat. Jede Person wählt eine Partei. Zusätzlich können Vorzugsstimmen für Kandidatinnen oder Kandidaten der gewählten Partei vergeben und damit die Reihenfolge der Listenplätze auf Bundes-, Landes- und Regionalparteilisten beeinflusst werden. In diesem Jahr sind nach vorläufigen, aktualisierten Angaben des Bundesministeriums für Inneres insgesamt 6.346.029 Personen wahlberechtigt.

Eine Sperrklausel besagt, dass Parteien, die bundesweit weniger als vier Prozent der Stimmen erhalten, den Einzug in den Nationalrat nicht schaffen. Eine Ausnahme besteht, wenn mindestens eine Kandidatin oder ein Kandidat dieser Partei in einem der 39 Regionalwahlkreise ein Grundmandat erringt. Überhangmandate sind theoretisch möglich und würden von den Mandatskontingenten der anderen Parteien abgezogen. In der Praxis sind solche Überhangmandate bei Nationalratswahlen jedoch sehr unwahrscheinlich.

Welche Parteien treten in Österreich zur Nationalratswahl 2024 an?

Hier eine Auswahl der Parteien, die laut aktuellen Umfragen die notwendigen vier Prozent der Stimmen erreichen könnten:

Bundeskanzler Karl Nehammer ist Spitzenkandidat der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) . Die ÖVP-Liste tritt offiziell unter dem Titel „Karl Nehammer – Die Volkspartei (ÖVP)“ an, in Anlehnung an die Namensgebung unter Sebastian Kurz. Europapolitisch gehört die ÖVP zur Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören. Die Partei vertritt christdemokratisch-konservative Positionen.

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) wird dem rechtspopulistischen Spektrum zugeordnet. Im Verfassungsschutzbericht des österreichischen Innenministeriums, der im Mai 2024 veröffentlicht wurde, wird die FPÖ erstmals im Kapitel Rechtsextremismus erwähnt. Dies betrifft den Nachwuchsverband „Freiheitliche Jugend“ (FJ), der Verbindungen zur Identitären Bewegung Österreichs hat. Herbert Kickl ist Spitzenkandidat der FPÖ.

Andreas Babler, der Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) , geht als Spitzenkandidat ins Rennen. Die SPÖ war viele Jahrzehnte, gemeinsam mit der ÖVP, die dominierende politische Kraft in Österreich. In den letzten Jahren hat sie jedoch an Einfluss verloren. Bis 2017 stellte die SPÖ mit Christian Kern den Bundeskanzler.

Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) wurde 2012 als liberale Partei gegründet. Im Europaparlament gehört sie der Fraktion Renew Europe an, zu der auch die FDP und die Freien Wähler zählen. Beate Meinl-Reisinger ist die Spitzenkandidatin der NEOS.

Die Bierpartei (BIER) , gegründet 2015 vom Punk-Musiker Dominik Wlazny (Künstlername: „Marco Pogo“), ist eine relativ neue politische Kraft. Anfangs hatte die Partei einen satirischen Charakter, vertritt mittlerweile aber eine linksliberale Programmatik. Der 37-jährige Wlazny tritt als Spitzenkandidat an.

Die Grünen waren in den letzten fünf Jahren Juniorpartner in der Koalition unter Bundeskanzler Karl Nehammer. Ihr Spitzenkandidat ist Werner Kogler.

Auch die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) hat Chancen auf den Einzug in den Nationalrat. Sie vertritt linke Positionen und setzt sich für einen demokratischen und ökologischen Sozialismus ein. Tobias Schweiger führt die Liste der KPÖ an.

Wie sehen die Umfragen und Prognosen der Wahl 2024 in Österreich aus?

Laut einer Umfrage von Politico Polls vom 22. September 2024 liegt die FPÖ mit etwa 27 Prozent vorn. Bei der letzten Wahl im Jahr 2019 erhielt die FPÖ 16,2 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt die ÖVP mit rund 25 Prozent. Die Regierungspartei würde im Gegensatz zur Wahl 2019 deutlich Stimmen verlieren. Damals kam die Partei noch auf 37,5 Prozent.

Drittstärkste Kraft wäre die SPÖ mit 21 Prozent, vor den NEOS mit 10 und den Grünen mit 9 Prozent. Die KPÖ und die Bierpartei würden den Einzug in den Nationalrat mit jeweils 3 Prozent der Stimmen knapp verpassen.

Wann steht das Ergebnis der Nationalratswahl 2024 in Österreich fest?

Die ersten Ergebnisse der Wahl in Österreich werden unmittelbar nach der Schließung der letzten Wahllokale um 17 Uhr vom österreichischen Innenministerium veröffentlicht. Diese frühen Ergebnisse basieren auf Hochrechnungen aus Gemeinden, Bezirken und Bundesländern, in denen die Wahllokale früher geschlossen haben und die Stimmen bereits ausgezählt wurden. Diese Hochrechnungen bieten eine wichtige Prognose für das endgültige Wahlergebnis.

Im Anschluss daran erfolgt die Auszählung der restlichen Stimmzettel. Das offizielle Endergebnis der Nationalratswahl wird im Laufe des Wahlabends, voraussichtlich gegen späteren Abend am 29. September 2024, bekanntgegeben.