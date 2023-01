Wahlen in Europa: Alle wichtigen Termine für die Jahre 2023 und 2024

Bei der Frankreich-Wahl 2022 wurde mit Emmanuel Macron ein neuer alter Präsident gewählt. 2022 und 2023 stehen noch viele weitere spannende Wahlen in Europa an.

Nachdem im vergangenen Jahr 2022 wichtige Wahlen in Europa stattfanden - etwa die Stichwahl von Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron oder Italiens Wahl einer neuen Regierung - stehen auch 2023 und dann auch im Jahr 2024 erneut viele wichtige Wahlen an, die aus deutscher, europäischer wie weltweiter Sicht bedeutsam sind. Im Folgenden finden sich alle wichtigen kommenden Wahl-Termine in Europa, die über die höchsten Ämter oder die Regierung entscheiden.

Wahlen 2023 in Europa: Die wichtigsten bevorstehenden Termine

Land voraussichtl. Termin Art der Wahl Turnus Türkei 18. Juni Parlamentswahl 5 Jahre Türkei 18. Juni Präsidentschaftswahl 5 Jahre Estland 5. März Parlamentswahl 4 Jahre Finnland 2. April Parlamentswahl 4 Jahre Griechenland Ab zweitem Jahresquartal Parlamentswahl 4 Jahre Spanien Herbst, spätestens Dezember Parlamentswahl 4 Jahre Luxemburg 8. Oktober Kammerwahl 5 Jahre Polen Herbst Parlamentswahl 4 Jahre Schweiz 22. Oktober Parlamentswahl 4 Jahre Andorra ? Parlamentswahl 4 Jahre

Das Datum der türkischen Wahl steht allerdings auf der Kippe. Bislang war geplant, beide Wahlen - Präsidektschafts- und Parlamentswahl - am 18. Juni zu veranstalten. Im Januar deutete Machthaber Recep Tayyip Erdogan allerdings an, die Wahl vorzuziehen, auf den 14. Mai. Ob und wieso es zu einer früheren Wahl kommt, ist bislang noch nicht sicher.

Wahlen 2024 in Europa: Die wichtigsten bevorstehenden Termine

Land voraussichtl. Termin Art der Wahl Turnus Slowakische Republik Frühjahr Parlamentswahl 4 Jahre Kroatien Frühjahr Parlamentswahl 4 Jahre Belgien Frühjahr Parlamentswahl 5 Jahre Österreich Herbst Nationalratswahl 5 Jahre Litauen Herbst Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 4 Jahre Rumänien Herbst Parlamentswahl 4 Jahre

2024: Wahl des Europäischen Parlaments

Im Frühjahr 2024 wählen die Bürger der Europäischen Union außerdem zum zehnten Mal das Europäische Parlament. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Wann genau die Wahl 2024 stattfindet, ist bislang nicht bekannt. Allerdings wird das Parlament wieder über mehrere Tage gewählt, nämlich von einem Sonntag bis zu einem Donnerstag. Die Zeitspanne erstreckt sich deshalb über mehrere Tage, um zu gewährleisten, dass die verschiedenen Wahltraditionen in den Mitgliedstaaten beibehalten werden können. Während etwa in Deutschland an einem Sonntag gewählt wird, finden Wahlen etwa in Großbritannien oder in den Niederlanden donnerstags statt.

Entwicklung der Wahlbeteiligung in Europa

Ein großes Thema zu jeder Wahl ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Wahlbeteiligung. Hierbei muss die Wahlgeschichte von jedem Land einzeln betrachtet werden, doch in Europa ist in den letzten 20 Jahren ein Trend zu sehen: Die Wahlbeteiligung nimmt in den meisten Ländern ab.

Bei der deutschen Bundestagswahl ist das auch zu beobachten. Bis zum Jahr 1983 lag die Wahlbeteiligung noch über 85 Prozent. Danach sank sie im Schnitt unter 80 Prozent. Bei den Bundestagswahlen 2021 machten 76,6 Prozent der Stimmberechtigten von ihrem Wahlrecht gebrauch.