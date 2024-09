Stromausfall bei Stadtfest in Usingen

Während eines Stadtfests hat in Usingen im Hochtaunuskreis ein Stromausfall für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Riesenrad des Laurentiusmarkts war zunächst stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin steckten darin Menschen fest, sie wurden per Kurbelantrieb des Riesenrads herausgeholt.

Die Feuerwehr betrieb Fahrgeschäfte mit Notstrom. Verletzt worden sei niemand, aber bei vielen der Besucherinnen und Besucher habe der Vorfall für einen Schrecken gesorgt, sagte die Sprecherin. Die Polizei geht davon aus, dass der Stromausfall am Samstag von einem technischen Defekt verursacht wurde.

Usingen ging noch am Abend wieder ans Netz, die Feierlichkeiten auf dem Volksfest konnten fortgesetzt werden. Am Morgen war der Polizeisprecherin zufolge dann in Wehrheim - einer Gemeinde, die sich auch im Hochtaunuskreis befindet - der Strom weg. Auch dort wird das Netz von der Syna GmbH betrieben. Auch das Unternehmen bestätigte die Stromausfälle.