Zum Start des 9-Euro-Tickets: Ausflugtipps in der Region

Für wenig Geld einen ganzen Monat die Gegend erkunden? Mit dem 9-Euro-Ticket geht das. Zum Start im Juni haben wir Tipps für Ausflüge in der Region gesammelt.

Ab 1. Juni kann man mit dem 9-Euro-Ticket günstig den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland nutzen. Weil der Fernverkehr, also beispielsweise ICEs, jedoch ausgeschlossen ist, bietet sich das Ticket vor allem für Ausflüge vor der eigenen Haustür an. Wir haben einige Tipps aus der Region gesammelt, die innerhalb kurzer Zeit erreichbar sind. Egal ob Kunst, Natur oder Sport: Für jeden dürfte etwas dabei sein.

In Dießen am Ammersee gibt es etwa eine der bedeutendsten Barockkirchen Deutschlands, das Wohn- und Arbeitshaus eines bekannten Komponisten und weitere künstlerische Angebote. Mehr Informationen zum Ausflugsziel und zur Anfahrt finden Sie, wenn Sie dem Link folgen.

Das Marienmünster in Dießen ist eine der bedeutendsten Barockkirchen Deutschlands. Foto: Edith Heindl

Kunstwerke und Möbel aus Holz gibt es derzeit im Museum Oberschönenfeld zu bestaunen. Erzählt wird die Geschichte der Firma Heinz aus Waal im Landkreis Oberallgäu, die sich von einer kleinen Drechslerwerkstatt zu einem modernen Handwerksbetrieb entwickelt hat. Die Ausstellung geht noch bis Mitte August. Nähere Informationen zur Ausstellung und Anfahrt finden Sie hier.

Mit dem 9-Euro-Ticket kommt man auch gut ins "Blaue Land", nach Kochel am See

Wer etwas weiter in den Süden will, kann mit dem 9-Euro-Ticket nach Kochel am See fahren. Blaue Berge, blaues Land, blauer See, blauer Reiter: Das ist die Gegend, die den berühmten Maler Franz Marc fasziniert und inspiriert hat. Kunstbegeisterte können dieser Faszination im ihm gewidmeten Museum nachspüren, die Sammlung umfasst mehr als 100 seiner Werke.

Zwei Frauen sitzen am Kochelsee und betrachten die tief stehende Sonne über den Bergen. Foto: Felix Hörhager, dpa

Etwas sportlicher geht es auf dem Donauwaldweg, dem flachsten Premiumwanderweg Deutschlands zu. Fünf Etappen führen von Günzburg bis nach Schwenningen. Doch man kann auch einzelne Etappen wandern, etwa die Strecke zwischen Gundelfingen und Dillingen. Auf 14 Kilometern Tourlänge beträgt der Höhenunterschied höchstens 18 Meter. Außerdem ist der Weg sehr abwechslungsreich und führt durch Wald und Wiesen.

Für Fahrräder muss man ein extra Ticket kaufen, dann kann man aber in der Region schöne Touren machen

Mit einem 9-Euro-Ticket darf man zwar das eigene Fahrrad nicht kostenlos in den Zug mitnehmen, für sechs Euro pro Fahrrad und Tag kann man jedoch ein separates Ticket kaufen. Dadurch sind für Radlfans auch Fahrradtouren in der Region eine Option. Ein Beispiel ist die 50 Kilometer lange Tour zwischen Krumbach und Maria Vesperbild. Die Strecke führt durch eine malerische Hügellandschaft im "Schwäbischen Barockwinkel". Was es dort alles zu entdecken gibt und wie man die Anreise am besten organisiert, lesen Sie hier.