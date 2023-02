Bahnfahren

vor 16 Min.

Unterwegs mit dem Nachtzug: Einmal nach Venedig und zurück

Plus Kein Umsteigen, kein Stau, gut fürs Klima: Der Nachtzug ist eine Reiseform der Zukunft. Unsere Autorin hat die neue Verbindung von Augsburg nach Venedig getestet.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Der entspannte Teil der Freitagnacht beginnt so, wie viel mehr Wochenenden beginnen sollten: Ich klettere über einen Bierkasten und rede dabei weiter mit dem jungen Mann, den ich grade kennengelernt habe. Nur dass das Bier mir mitten in einem Nachtzug den Weg versperrt und ich mein Gepäck mühsam darüber heben muss, gehört – zumindest für mich – nicht zu einer typischen Freitagnacht dazu. Genau genommen ist es aber auch das erste Mal, dass ich mit einem Nachtzug verreise. Also vielleicht ist das immer so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

