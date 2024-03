Eine würzige Fernreise nach Mexiko mit Bärlauch-Gorditas

In der Ruinenstadt Palenque lässt sich viel entdecken. Genauso in der mexikanischen Küche, die viel mehr bietet als Tacos und Buritos.

Der Sehnsuchtsmoment für Mexiko

Es gibt diese Orte, an die man auch viele Jahre nach einer Reise zurückdenkt und noch immer spürt, wie beeindruckt man damals war. Palenque gehört da unbedingt dazu. Die Maya-Ruinen mitten im Urwald. Die glitschigen Treppen hinunter ins Innere, wo die berühmte Jade-Maske gefunden wurde. Die wunderschön behauenen Steine der verwitterten Gebäude. Das alles strahlt eine besondere Aura aus. Und wahrscheinlich ist noch längst nicht alles ausgegraben, was es hier zu finden gäbe.

Gorditas sind mexikanische Maisküchlein. Foto: stock.adobe.com

Das Rezept für Bärlauch-Gorditas

Die Zutaten für 14 bis 16 Gorditas: 350 g Maismehl (Masa Harina), 1,5 TL Backpulver, 70 g Bärlauch (oder 90 g Spinat und eine große Knoblauchzehe), gehackt. 3 EL Olivenöl, plus etwas mehr für Spargel und Gorditas. 300 ml kochendes Wasser, 300 g Spargel, Salz und Pfeffer. Für den Kräuter-Ricotta: 250 g Ricotta, 1 kleine Knoblauchzehe zerdrückt, 4 EL gutes Olivenöl, 30 g gemischte gehackte Kräuter, z. B. Kerbel, Minze, Dill, Estragon, Petersilie, Salz und Pfeffer. Zum Servieren: ein Chiliöl nach Wahl, Pecorino oder Parmesan, fein gerieben, Limettenschnitze.

So geht’s:

Ricotta in einem Sieb abtropfen lassen. Inzwischen für die Gorditas Maismehl und Backpulver in einer großen Schüssel mischen. Den Bärlauch mit kaltem Wasser waschen und trocken schütteln. In einem Mixer mit dem Olivenöl und einem Drittel des kochenden Wassers auf höchster Stufe glatt pürieren (alternativ Spinat mit Knoblauch pürieren). Den Großteil des Wassers unterrühren. Das Püree über die Mehlmischung gießen. Mit dem letzten Wasser den Mixer durchschwenken, um auch den letzten Rest des Bärlauchpürees herauszuholen. Großzügig mit Salz und Pfeffer würzen und mit den Händen kneten, bis ein glatter Teil entsteht. Mit einem feuchten Tuch zugedeckt 20 Minuten ruhen lassen.

Den Ricotta mit Knoblauch, Olivenöl und Kräutern mischen, dabei einen Rest Kräuter zum Garnieren beiseitelegen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine Grillpfanne oder einen Gill auf höchster Stufe vorheizen. Den Spargel in 2 EL Öl schwenken, salzen, pfeffern und 4-5 Minuten grillen, zwischendurch wenden. Pfanne oder Grill ausschalten und den Spargel darin warmhalten.

Inzwischen den Teig zu kleinen Kugeln rollen und mit den Handflächen zu 5 cm großen und 1 cm dicken Kreisen formen. Mit einem feuchten Tuch abdecken. Die Teigkreise zwischen zwei Stücke Backpapier legen und mit einer Tortillapresse oder einem Nudelholz Kreise von 6-7 cm Durchmesser formen, die nicht dünner als 3 mm sind (dicker als eine normale Maistortilla). Eine Pfanne mit schwerem Boden erhitzen und leicht einölen. Die Gorditas von jeder Seite einige Minuten goldbraun braten.

Die Gorditas mit Kräuter-Ricotta bestreichen, mit Spargel belegen und mit etwas Chiliöl beträufelt servieren. Mit etwas fein geriebenem Pecorino oder Parmesan und dem Rest Kräutern bestreuen. Noch heiß mit Limettenspalten servieren.

Tipp: Bärlauch und Spargel haben nur im Frühling Saison. Zu anderen Jahreszeiten Spinat oder Mangoldblätter für den Teig und gegrillten Brokkoli zum Belegen verwenden.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Thomasina Miers: Mexikanisch, vegetarisch! 100 einfache frische Rezepte. Dorling&Kindersley. 256 Seiten. 24,95 €.