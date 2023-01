Ein cooles Hostel in Maastricht direkt an der Maas

Die Lage des "Stayokay" in Maastricht ist perfekt um sich kurz auszuruhen oder noch etwas aus dem Zimmer zu holen. Das Hostel verleiht sogar Fahrräder.

Als ich in Maastricht ankam, musste es vor allem eins: schnell gehen. Ich war über Nacht angereist und hatte viel zu wenig Zeit, um zu meiner ersten Wohnungsbesichtigung fürs Studium zu kommen. Zum Glück war der Weg zu meinem Hostel „Stayokay“ nicht weit und dort wartete auch schon –in perfekter niederländischer Manier – ein Fahrrad zum Ausleihen auf mich. Und damit letztendlich mein Ticket, um es noch (recht) pünktlich zu meinem Termin zu schaffen.

Das Stayokay in Maastricht. Foto: Hostel

Mit dem Rad – aber auch zu Fuß – kann man in Maastricht von dem Hostel aus so gut wie die gesamte Innenstadt erreichen. Einerseits blickt man von der Terrasse des hostel-eigenen Restaurants direkt auf den Fluss Maas, andererseits ist man in ein paar Schritten im Stadtpark mit der angrenzenden mittelalterlichen Stadtmauer. Ein guter Ausgangspunkt für alle, die gemütlich durch die Gassen der niederländischen Universitätsstadt streifen wollen. Auch ich ließ mich treiben und lernte viele Ecken und Cafés von meiner neuen Heimatstadt kennen.

Die Atmosphäre im Stayokay: bunt, modern, jung

Aber auch mit dem Hostel als meinem Dreh- und Angelpunkt fühlte ich mich wohl. Es ist ideal für einen Zwischenstopp, um etwas aus dem Gepäck zu holen, die Flasche an einem Trinkwasserspender aufzufüllen oder sich auf einem der Sofas im Eingangsbereich auszuruhen. Man kann sich, so wie ich, ein Bett in einem Schlafsaal buchen, aber es gibt auch Zimmer für Familien oder sogenannte ‘Comfort-Doppelzimmer’. Die Atmosphäre: bunt, modern und jung.

Wichtige Infos: Kontakt: Hostel Stayokay, Maasboulevard 101, Jekerkwartier, 6211 JW Maastricht, Niederlande. Siebenbett-Zimmer: 21 €, Doppelzimmer ab 80 Euro

