Wildnis und Kletter-Paradies: Was es im Yosemite-Nationalpark zu entdecken gibt

Im Gestrüpp bewegt sich etwas. Auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen, dann steht er plötzlich da. Wenige hundert Meter von der Straße entfernt streift ein Bär durchs Dickicht. Sein Fell schimmert zimtfarben. Er senkt den Kopf, schnüffelt und tapst weiter. Unbeeindruckt von den Touristinnen und Touristen, die aufgeregt am Straßenrand stehen und fotografieren. „Sie haben Glück, hier im Tal sieht man Bären eher selten“, sagt Chris. Mitte 60. Schlaksige Statur. Ranger-Hut auf dem Kopf. Seit zwei Jahren führt er Besuchende durch den Yosemite National Park.

Das Naturschutzgebiet liegt in der Sierra Nevada, einem Gebirgszug in Kalifornien, und gehört zu den ältesten und meistbesuchten Nationalparks der USA. Rund 400 Schwarzbären und zahlreiche andere Wildtiere wie Hirsche, Luchse, Kojoten oder Füchse leben hier. Mit 3000 Quadratkilometer ist das Naturschutzgebiet größer als Luxemburg und Teil des Unesco-Weltnaturerbes – nicht nur wegen seiner artenreichen Tierwelt. Auch die Landschaft ist atemberaubend.