vor 54 Min.

AVV-Fahrplan bringt neue Zeiten und neue Züge

Die Bahn wird blau, und Busse fahren vor allem am Lechfeld und im Raum Königsbrunn anders. Was ab 9. Dezember alles neu ist.

Fahrplanwechsel heißt es an diesem Sonntag im Augsburger Verkehrsverbund (AVV). Meist sind die Veränderungen bei den Fahrzeiten von Bussen und Eisenbahn gering. Auffälligste Neuerung wird sein, dass den Schienenverkehr südlich von Augsburg nun großteils die Bayerische Regiobahn (BRB) übernimmt. Ihre Züge sind künftig zwischen Augsburg und Buchloe sowie darüber hinaus nach München und Füssen unterwegs. Ebenso auf der Lechfeldbahnstrecke zwischen Augsburg und Landsberg. Größere Änderungen gibt auch im Busverkehr der Linie 712 auf dem Lechfeld. Betroffen sind ebenso Busse von und nach Königsbrunn. Wichtige Fahrplanneuerungen im Detail:

Regionalzug R7 Augsburg - Inningen - Bobingen - Schwabmünchen - Buchloe: Nach den umfangreichen Baumaßnahmen in diesem Jahr kommt es zum Fahrplanwechsel zu einer Rückkehr zum Normalfahrplan mit Anpassungen im Minutenbereich. Die DB ist hier weiterhin in Richtung Memmingen unterwegs.

Regionalzug R8 Augsburg - Inningen - Bobingen - Oberottmarshausen - Graben - Lagerlechfeld - Kosterlechfeld - Kaufering - Landsberg: Auch hier kommt es zu einer Rückkehr zum Normalfahrplan mit Anpassungen im Minutenbereich.

Regionalbuslinie 701 sowie 702 Schwabmünchen - Langerringen - Schwabmühlhausen beziehunsgweise über Hiltenfingen und Gennach: Um den Übergang zum Regionalschienenverkehr am Schwabmünchner Bahnhof zu verbessern, werden Anpassungen im Minutenbereich vorgenommen.

Regionalbuslinie 704 Schwabmünchen - Hiltenfingen - Mittelneufnach: Wegen Ausweitungen und Umstellungen werden Fahrplananpassungen auf der AVV-Regionalbuslinie 712 vorgenommen: Die Fahrten mit Abfahrt „Schwabmünchen, Bahnhof“ um 7.31 Uhr und 8.36 Uhr entfallen, da die Regionalbuslinie 712 künftig mit mehreren Fahrten das Schwabmünchner Krankenhaus über diesen Fahrweg anbindet. Die Fahrt von „Schwabmünchen, Bahnhof“ nach Mittelneufnach um 18.35 Uhr startet künftig fünf Minuten später. Die Fahrt von „Mittelneufnach, Abzw. Bahnhof“ um 19.04 Uhr startet ebenso fünf Minuten später.

Regionalbuslinie 706 Schwabmünchen - Konradshofen - Münster - Mickhausen - Siegertshofen: Um den Übergang zum Regionalschienenverkehr am Schwabmünchner Bahnhof zu optimieren, werden Anpassungen im Minutenbereich vorgenommen.

Regionalbuslinie 707 Schwabmünchen - Schwabegg - Klimmach - Birkach - Grimoldsried - Münster - Mickhausen: Um den Übergang am Schwabmünchner Bahnhof zu optimieren, werden Anpassungen im Minutenbereich vorgenommen.

AVV-Rufbus 710 Mickhausen/Münster - Straßberg - Bobingen: In Fahrtrichtung Münster/Mickhausen nach Bobingen wird die Haltestelle „Singoldschule“ in den Fahrplan aufgenommen. Die erste Fahrt am Tag wird in Richtung Bobingen 30 Minuten vorverlegt, sodass die Abfahrt nun ab „Münster, Feuerwehrhaus“ um 8.25 Uhr ist.

AVV-Rufbus 711 Walkertshofen - Mittelneufnach - Schwabmünchen: Die Haltestelle „Leuthau, Gh Leuthau“ entfällt, da dies eine Haltestelle des Rufbusses Schwabmünchen - Lechfeld ist, der zum Fahrplanwechsel eingestellt wird.

Regionalbuslinie 712 Schwabmünchen - Untermeitingen - Obermeitingen - Lagerlechfeld - Graben - Kleinaitingen - Oberottmarshausen - Bobingen: Der Fahrplan der Regionalbuslinie 712 wird wegen der Einstellung der Rufbuslinie Schwabmünchen - Lechfeld zum Fahrplanwechsel 2018/19 sowie der Vereinheitlichung der Linienwege und Fahrzeiten überarbeitet: Künftig gibt es vier neue Fahrtenpaare, die die Orte Graben, Lagerlechfeld, Untermeitingen, Klosterlechfeld und Obermeitingen in den Nebenverkehrszeiten an Schwabmünchen anbinden und zusätzlich innerorts von Schwabmünchen eine Anbindung an das Krankenhaus schaffen.

Vier neue Fahrten starten an der Haltestelle „Schwabmünchen, Festplatz“ nach Untermeitingen - Obermeitingen - Klosterlechfeld - Untermeitingen - Lagerlechfeld - Graben - Schwabmünchen jeweils um 8.35 Uhr, 10.35 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Weitere vier neue Fahrten starten an der Haltestelle „Schwabmünchen, Festplatz“ nach Graben - Lagerlechfeld - Untermeitingen - Klosterlechfeld - Obermeitingen - Untermeitingen - Schwabmünchen jeweils um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.35 Uhr und 15.31 Uhr.

Der Linienverlauf auf dem Lechfeld ändert sich in beide Fahrtrichtungen mit vier zusätzlichen Haltestellen: Die Haltestelle „Untermeitingen, Fuggerstraße Nord“ erschließt ein Wohngebiet im Norden von Untermeitingen und die Haltestelle „Untermeitingen, Lechring“ bietet eine verbesserte Anbindung des neuen Zentrums von Untermeitingen. Die Haltestelle „Untermeitingen, PM“ wurde bislang nur im Nachtbusverkehr in eine Richtung bedient. Sie liegt nun auf dem neuen Linienverlauf der AVV-Regionalbuslinie 712 und deckt somit die Anbindung des dortigen Gewerbegebietes ab. Die Haltestelle „Lagerlechfeld, Bahnhofstraße“ verbessert die Anbindung des Wohngebietes im Südwesten von Lagerlechfeld.

Der Linienverlauf wird in Schwabmünchen erweitert, um die Anbindung des Krankenhauses zu gewährleisten. Es werden zusätzliche Haltestellen angefahren: „Mindelheimer Straße“, „Nebelhornstraße“ sowie die Haltestellen „Lerchenstraße“ und „Feldhornstraße“, die bislang nur von der AVV-Rufbuslinie Schwabmünchen - Lechfeld angefahren wurden.

Die Haltestelle „Graben, Gemeindekanzlei“ wird auf Wunsch der Gemeinde zum Fahrplanwechsel eingestellt.

Regionalbuslinie 721 Göggingen - Inningen - Bobingen - Straßberg - Wehringen - Schwabmünchen. Am Bobinger Bahnhof werden künftig Wartezeiten eingerichtet, um den Anschluss an die Regionalbahn aus Augsburg am Abend zu verbessern. Sonn- und feiertags wartet die Regionalbuslinie mit Abfahrt um 21.17 Uhr und 23.32 Uhr an der Haltestelle „Göggingen, Rathaus“ 15 Minuten am Bobinger Bahnhof.

Regionalbuslinie 722 Bobingen - Straßberg - Waldberg/Kreuzanger - Mickhausen: Die Fahrt von „Münster, Feuerwehrhaus“ nach „Bobingen, Bahnhof“ wird um sieben Minuten vorverlegt, um den Anschluss an den Schnellzug nach Augsburg zu ermöglichen.

Regionalbuslinie 731 Königsbrunn - Oberottmarshausen - Graben - Lagerlechfeld - Obermeitingen - Untermeitingen - Schwabmünchen: Die Haltestelle „Graben, Gemeindekanzlei“ wird auf Wunsch der Gemeinde aufgelöst. Die Fahrt mit Abfahrt um 13.15 Uhr an der Haltestelle „Königsbrunn, Zentrum“ verkehrt zukünftig nicht mehr über das Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn, die Haltestellen „Heinkelstraße“, „Zeppelinstraße“ und „Dornierstraße“ entfallen. Diese werden bereits von der AVV-Regionalbuslinie 735 angefahren. Zudem gibt es Fahrplanänderungen im Minutenbereich, um den Anschluss von der Regionalbuslinie 740 an der Haltestelle „Königsbrunn, Zentrum“ zu erreichen.

Regionalbuslinie 740 Schnellbus Augsburg Hauptbahnhof - Königsbrunn Eichenplatz: Mit zusätzlichen Fahrten am Abend und eine Verlängerung des Halbstundentaktes am Morgen von Augsburg in Richtung Königsbrunn wird das Angebot erweitert:

Montags bis freitags eine zusätzliche Fahrt mit Abfahrt an der Haltestelle „Augsburg Hbf“ um 7.59 Uhr nach „Königsbrunn, Eichenplatz“.

Zusätzliche Fahrten mit Abfahrt an der Haltestelle „Augsburg Hbf“ um 20.29 Uhr, 20.59 Uhr und 21.59 Uhr nach „Königsbrunn, Zentrum“.

Die Fahrt mit Abfahrt an der Haltestelle „Augsburg Hbf“ um 20.13 Uhr wird um 14 Minuten vorverlegt. Neue Abfahrt ist 19.59 Uhr.

Regionalbuslinie 782 Königsbrunn Zentrum - Bobingen: Es erfolgen Anpassungen im Minutenbereich, um Anschlussbeziehungen im Schulverkehr zu optimieren.

Nachtbus 797 Göggingen - Bobingen - Schwabmünchen - Untermeitingen PM: Die Kurzfahrten von Schwabmünchen nach Untermeitingen um 00.22 Uhr und 1.07 Uhr entfallen. Alle Fahrten in den Nächten von Donnerstag auf Freitag starten und enden an der Haltestelle „Untermeitingen, Maibaum“. Die Haltestelle „Untermeitingen, PM“ wird in diesen Nächten nicht mehr angefahren, da die Diskothek nicht geöffnet hat.

Nachtbus 798 Haunstetten Nord - Königsbrunn: An der Haltestelle „Haunstetten, Nord“ wird die Wartezeit um zehn Minuten auf den AVV-Nachtbus 94 erhöht, um den Anschluss vom städtischen Nachtbus zu optimieren. Die Fahrtzeiten ändern sich dabei nicht.

Nachtrufbus 799 Straßberg - Reinhartshausen - Waldberg: Wegen geringer Nachfrage wird dieser AVV-Nachtrufbus eingestellt.

