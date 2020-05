vor 36 Min.

Auf den Wertstoffhöfen heißt es Warten

Nach wochenlanger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie herrscht an den Annahmestellen im Landkreis Hochbetrieb. Mancherorts wird die Entsorgung gar zur Geduldsprobe

Von Felicitas Lachmayr

Augsburg Volle Container, lange Wartezeiten – auf den Wertstoffhöfen in der Region herrscht derzeit Hochbetrieb. Nach wochenlanger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie sind die Annahmestellen seit knapp zwei Wochen wieder geöffnet. Doch wer Pech hat, wird seinen Müll trotzdem nicht so schnell los.

„Gerade an den großen Höfen ist der Andrang derzeit sehr groß“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage schriftlich mit. Mancherorts betrage die durchschnittliche Wartezeit bis zu einer Stunde. Generell seien die Wertstoffhöfe in den größeren Gemeinden stärker frequentiert. Wie das Landratsamt mitteilt, haben Bürger in den ersten beiden Wochen vor allem Schrott, Sperrmüll, Möbelaltholz und Papier oder Kartonagen an den Wertstoffhöfen abgegeben. Dabei hätten im Regelfall ausreichend Containerkapazitäten zur Verfügung gestanden. Die Abholung der Container sei durch den hohen Einsatz der Unternehmer gewährleistet.

Um dem enormen Andrang nachzukommen, galten an vielen Wertstoffsammelstellen Sonderöffnungszeiten. Ab dieser Woche sind die meisten Annahmestellen nach Angaben des Landratsamtes jedoch wieder normal geöffnet. Lediglich drei Wertstoffhöfe bleiben bis auf Weiteres geschlossen – dazu zählen die Sammelstellen in der Flurstraße in Bobingen, in Meitingen-Langenreichen sowie in Neusäß-Steppach. Denn in diesen Orten steht jeweils eine weitere, geöffnete Annahmestelle zur Verfügung.

Mit der vorübergehenden Schließung der drei Sammelstellen will der Abfallwirtschaftsbetrieb Personal einsparen, um es an anderer Stelle einzusetzen und den Betrieb zu gewährleisten. Das sei notwendig, da einige Mitarbeiter zur Risikogruppe zählen und sicherheitshalber zu Hause bleiben müssen, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Zur Verstärkung würden die Betreuer an den Wertstoffsammelstellen in vielen Gemeinden vom kommunalen Bauhof oder der Feuerwehr bei den Einlasskontrollen und der Verkehrsregelung unterstützt.

Weiterhin dürfen sich nicht mehr als vier Fahrzeuge zeitgleich an den Wertstoffsammelstellen befinden. Ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten. Zudem gilt die Maskenpflicht. Darüber hinaus müssen Wertstoffe selbst entladen werden.

Kinder dürfen das Fahrzeug nicht verlassen. Großanlieferungen werden vom Personal zurückgewiesen. Landwirtschaftliche Folien können erst ab Freitag, 15. Mai, abgegeben werden.

